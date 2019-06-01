وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مؤخراً اتفاقية تنظيم جمع وصرف الزكاة للمستحقين مع ميسرة للصيرفة الإسلامية والتي تعد تفعيلاً لأحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع ميسرة والمشتملة لعدد من القطاعات.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومن جانب ميسرة للصيرفة الإسلامية سهيل نيازي الرئيس التنفيذي لميسرة للخدمات المصرفية الاسلامية.

ويتمثل توقيع هذة الإتفاقية في سبيل إيجاد وإبتكار الحلول الذكية واليسيرة في عملية جمع وصرف أموال الزكاة وفق البرنامج الالكتروني للزكاة الذي تم تفعيله بالتعاون مع لجان الزكاة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.

وأوضح المختصون والقائمون في ميسرة للصيرفة الإسلامية أنهم سيقدمون أفضل الحلول المتماشية مع توجهات الوزارة في آلية جمع وصرف أموال الزكاة لمستحقيها بما يضمن السهولة واليسر للمزكي والمستحق للزكاة، والذي من شأنه أن يضع أفضل الحلول المالية والتنظيمية لجمع وتوزيع تلك الأموال في ظل التحول الرقمي في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الزكاة.

الجدير بالذكر أن الوزارة سعت سعياً مشهوداً وملموساً من خلال موقع الزكاة الإلكتروني إلى تسهيل عملية جمع وتوزيع أموال الزكاة وفق عملية سلسة وواضحة للمزكي ولمستحق الزكاة وللجان الزكاة في الولايات بما يضمن وصول الزكاة لمستحقيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم حول آلية جمع وصرف أموال الزكاة لمستحقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.