وزير السياحة : الوزارة ستضع الأوامر السامية موضع التنفيذ وبما يعزز من الاستثمار بالقطاع السياحي...

في المحليات 2 يونيو,2019 نسخة للطباعة

الأوامر السامية ستعمل على تسريع الاستثمارات السياحية

ـ الانتهاء من المخطط السياحي لمحافظة مسندم خلال العام الجاري

ـ وزارة السياحة تمتلك 32 قطعة أرض سياحية بمحافظة مسندم وتقدمت بطلب تخصيص 16أرضا للاستثمار السياحي

مسقط ـ (الخليج 365):

ثمنت وزارة السياحة تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإصداره توجيهاته السامية بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير وتنشيط القطاع السياحي في المحافظة.

وصرح معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بأن الأوامر التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – تعكس الاهتمام والحرص السامي من لدن جلالته – أعزه الله وأبقاه – للنهوض بالتنمية السياحية التي تشهدها السلطنة بصورة عامة وفي محافظة مسندم على وجه الخصوص التي تعد إحدى أهم الوجهات السياحية في السلطنة وتشهد تدفقا سياحيا متناميا من الأهمية بمكان مواكبته باستثمارات سياحية تستوعب تزايد الحركة السياحية، مشيرا معاليه إلى أن هذه التوجيهات سوف تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي بمحافظة مسندم وفق التوقعات الاستراتيجية السياحية العُمانية.

وقال معاليه إن الأوامر السامية ستوضع موضع التنفيذ ابتداء من الأول من يونيو الجاري والتي قضت بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة

بـ4%، والرسوم البلدية المحددة بـ5% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة10 سنوات، وكذلك بأن يتم الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات.

وأكد معالي وزير السياحة أن الوزارة تضع محافظة مسندم ضمن أولوياتها في التطوير والتنمية السياحية المستدامة وفقا للاستراتيجية العُمانية للسياحة ومن المتوقع الانتهاء من المخطط السياحي للمحافظة خلال العام الجاري وسوف يرسم المخطط المشروعات السياحية التي تحتاجها المحافظة باختلاف مجالاتها الخدمية والترفيهية، وبما يلبي متطلبات السكان والسياح سيطرح للاستثمار للقطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن وزارة السياحة تمتلك 32 قطعة أرض سياحية بمحافظة مسندم، وتقدمت وزارة السياحة بطلب تخصيص 16أرضا قيد الإجراءات إلى وزارة الإسكان للاستثمار السياحي سوف تعرض للاستثمار السياحي على المستثمرين فور الانتهاء منها، وستسهم في توفير متطلبات القطاع السياحي في المحافظة خلال السنوات القادمة.ونوه معاليه إلى أن عدد المنشآت الفندقية في محافظة مسندم تبلغ 8 فنادق و 2 شقة فندقية بإجمالي513غرفة

و752سريرا، واستراتيجية تطوير مسندم2040 م، تهدف إلى الوصول بعدد السياح من 300 ألف سائح في الوقت الراهن إلى 1.200.000سائح عام 2040 ، مضيفا أن ذلك يتطلب استثمارات سياحية جديدة تستوعب تنامي الحركة السياحية بالمحافظة.وأضاف أن جميع المنتمين للقطاع السياحي العُماني يثمنون التوجيهات السامية لجلالته والتي من شأنها تسهيل استثماراتهم وتعزز من الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم وتحفز المؤسسات التمويلية لمنحهم الائتمان الذي يسهم في تمويل مشروعاتهم السياحية.