من خلال جلساتها الدورية (تواصل) (الوطنية للشباب) تواصل مناقشة عدد من قضايا وتطلعات القطاع الشبابي...

- الجلسات تركز على بحث آلية التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة

- إعداد قاعدة بيانات (الشباب المنجز) وآلية تنفيذها وأوجه الاستفادة منها

- استعراض مجالات العمل الشبابي والتحديات التي تواجه المبادرات الشبابية

تواصل اللجنة الوطنية للشباب جلساتها الدورية (تواصل) الشبابية الحوارية لمناقشة عدد من قضايا وتطلعات القطاع الشبابي بمختلف محافظات السلطنة.

تأتي هذه الجلسات ـ التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة الوطنية للشباب بالشباب ـ ضمن مشروع اللجنة المستدام (حوارات الشباب) التابع لبرنامج (المواطنة والانتماء)، كما تنفذ اللجنة هذه الجلسات في مختلف محافظات السلطنة.

وخلال الفترة الممتدة من مارس وحتى مايو الماضيين نفّذت اللجنة أربع جلسات في كلّ من محافظتي مسقط والبريمي تناولت أربعة موضوعات مختلفة من واقع الشباب وبمبادرات منهم لطرحها وشارك فيها أكثر من 82 شابّاً وشابّة بمداخلاتهم وتجاربهم وخبراتهم ومطامحهم فيما يتعلق بعمل قطاع الشباب.

وكانت اللجنة قد أعلنت في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي عن الرابط الذي تستقبل فيه الموضوعات التي يقترحها الشباب لطرحها مع أعضاء اللجنة في هذه الجلسات.

ويتم فرز الموضوعات لصالح الموضوعات الأكثر تكرارًا والتي تتوافق وأهداف عمل اللجنة الوطنيّة للشباب واختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم:(117 /2011) بإنشائها.

وقد انطلقت أولى جلسات (تواصل) في محافطة مسقط بمنصّة (الردهة) بالخوض، حيث قدّم فيها رئيس اللجنة الوطنية للشباب الدكتور سالم الخروصي نبذة عامّة عن اللجنة وأهدافها واختصاصاتها ورؤيتها وسياسة عملها جنبًا إلى جنب مع الشباب، كما قدّم فيها عضو اللجنة الوطنيّة للشباب المعتصم المعمري فكرة جلسات (تواصل) ومدّها جسور التواصل بين الأعضاء والشباب.

أما الجلسة الثانية من (تواصل) فبعد الاطلاع على الأفكار والمقترحات التي وردت إلى استمارة (تواصل)، تمّ اختيار موضوع (الشباب المنجز: آفاقه وتطلّعاته)، حيث أعدّ شابّين تصوّر الجلسة ومحاورها التي نفذتها اللجنة في محافظة مسقط بمقهى بسطة مجان وتركّزت الجلسة على آلية التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وإعداد قاعدة بيانات الشباب المنجز وآلية تنفيذها وأوجه الاستفادة منها، وأفكار الترويج الإعلامي للشباب المنجز من حيث تسجيل مقاطع الفيديو وإعداد منصّات إعلامية وبرامج مسجّلة لعرض التجارب الملهمة.

وتناولت الجلسة أيضًا ضمن موضوعها (الشباب المنجز) الحديث عن مشروع (شكرًا شبابنا) السنويّ الذي تخصصه اللجنة الوطنية للشباب لتكريم الشباب المنجز على المستوى الإقليميّ والدوليّ وتبنّي عدد من المبدعين للمضيّ قدمًا في مجال إبداعهم، حيث قدّم الشباب عددًا من المقترحات لتطوير المشروع في نسخه القادمة.

في محافظة البريمي التقت اللجنة في جلستها الثالثة بشباب المحافظة حيث تناولت (تواصل) التي نفذت هذه المرة في حصن الخندق بالبريمي موضوع (المبادرات الشبابية) وألقى الشباب فيها بحوارهم مع أعضاء اللجنة الوطنية للشباب عن أنشط المبادرات الشبابيّة في محافظة البريمي وأبرز مجالات العمل الشبابي فيها، كما تحدثوا عن التحديات التي تواجه المبادرات الشبابية في محافظة البريمي، فضلاً عن التطلّعات المستقبليّة في المحافظة ودور اللجنة في تحقيقها جنبًا إلى جنب مع الشباب فيما يتعلّق بتطوير قطاع الشباب.

كما نفّذت اللجنة جلستها الرابعة من جلسات (تواصل) في مقرّ اللجنة الوطنية للشباب بمرتفعات غلا استهدفت فيها الشباب بموضوع (المؤسسات الشبابيّة الرائدة في خدمة قطاع الشباب)، وتمحورت حول الفرص المتاحة للتعاون والتكامل بين المؤسسات الشبابية، والتحديات التي تواجهها تلك المؤسسات ومقترحات تجاوزها، كما استعرضت التجارب السابقة للتعاون بين اللجنة الوطنية للشباب وبين المؤسسات الشبابيّة والفرص المستقبليّة للمزيد من التعاون.

الجدير بالذكر ان اللجنة ستنفذ هذه الجلسات الدورية في محافظات أخرى من السلطنة خلال الأشهر القادمة اذ من المؤمل أن ينتهي المشروع بست عشرة جلسة شبابية تضم مختلف شباب السلطنة.