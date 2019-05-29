مناقشة إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار بمخططات خصب ودبا

خصب ـ من فتحية الظهوري:

عقد أمس الأول اجتماع المجلس البلدية بمحافظة مسندم في جلسته الخامسة لهذا العام، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ترأس الاجتماع سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ مسندم بحضور أعضاء المجلس، حيث تم اعتماد محضر الجلسة الرابعة، كما تم إستضافة المختصين من شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير) الذين قاموا بدورهم بتقديم عرض تعريفي للشركة وسنة تأسيسها ونطاق تغطيتها للكهرباء في كافة ولايات السلطنة وبيان لحسابات المشتركين بمحافظة مسندم والذي يصل إلى 15541 حساباً موزعة على جميع ولايات المحافظة.

كما تم مناقشة آلية إصدار الفواتير الشهرية وإيصالها لأصحاب العلاقة واستعراض الآليات التي تتبعها الشركة ‏تفادياً لتراكم المتأخرات، وبيان المشاريع المستقبلية للشركة المتمثلة في العدادات مسبقة الدفع لعدد من الفئات المستهدفة للمشتركين، ومشروع قراءة العدادات عن بعد.

كما تم ايضاً مناقشة موضوع إنشاء شبكة الصرف الصحي لمخطط روبيه السكني بولاية خصب ‏وإنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار بمخططات سيما وروبيه بولاية خصب ومنطقة كرشا بولاية دبا.

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