نجحت السلطنة في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بشكل تام بفضل جهودها التي بذلتها في هذا الجانب.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في (تويتر): إنّ لجنة التحقق الإقليمية المعنية بالقضاء على الحصبة والحصبة الالمانية في منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط قد أعلنت عن نجاح السلطنة ومملكة البحرين في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، فيما تمكنت جمهورية إيران الإسلامية من القضاء على الحصبة الألمانية وعلى وشك القضاء على الحصبة.

وهنأ الدكتور أحمد بن سالم المنظري ـ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط السلطنة والبحرين وجمهورية إيران الإسلامية على هذا الإنجاز وقال: نقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي في البلدان الثلاثة والتي أدت إلى تحقيق هذا الهدف والقضاء على هذه الأمراض الخطيرة.

وأضاف: إن ذلك يبعث فينا أملاً وثقة كبيرين في أن جميع دول الإقليم يمكنها أن تفعل الشيء نفسه، وأننا سنكون قادرين على الإعلان عن خلو إقليم شرق المتوسط بأكمله من الحصبة والحصبة الألمانية ـ وذلك حسب ما نشره موقع المنظمة لإقليم شرق المتوسط عبر حسابه في (تويتر).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تنجح في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.