مجلس المناقصات يُسند مشاريــع وأعمـالا اضافية بأكثر من 34 مليون ريال عماني

أبرزها إنشاء جوامع ومساجد ومدارس لمشروع لوى الإسكاني - توفير فنيين لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بالوحدات الصحية بظفار وجنوب الشرقية

- الإنضمام للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم لوزارة القوى العاملة مسقط ـ العمانية:

أسند مجلس المناقصات خلال إجتماعه الخامس لهذا العام أمس مشاريـع وأعمـالاً إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية وقدرها (519ر801ر34) ريالاً عمانياً.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور رشيـد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات.

كما ناقـش المجلـس مواضيع عدة متعلقـة بالمناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية.

ومن أهـم المشاريع والأعمال التي وافق المجلس علــى إسنادهــا وإعتمادها خلال إجتماعـه مشروع إنشاء الجوامع والمساجد لمشروع لوى الإسكاني (نقـل الأهالـي المتأثـرة أملاكهم بأنشطـة مينـاء صحـار الصناعي بولايـة لوى) لوزارة الإسكان بمبلغ

000ر500ر12 ريال عماني ومشروع إنشـاء 5 مدارس لمشروع لوى الإسكاني (نقـل الأهالـي المتأثـرة أملاكهم بأنشطـة مينـاء صحـار الصناعي بولايـة لـوى) لوزارة الإسكان بمبلغ 000ر000ر12 ريال عماني والإنضمام للشبكة العمانية للبحث العلمي

والتعليم لوزارة القوى العاملة بمبلغ 550ر327ر2 ريالاً عمانياً وتوفير فنيين لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة ظفار بمبلغ 397ر498 ريالاً عمانياً وتجديـد عقــد إستئجـار مبنـى وزارة التنمية الإجتماعية بمبلغ

000ر400 ريال عماني.

كما أسند المجلس خلال اجتماعه مشروع توفير فنيين لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بمستشفى صور والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ 908ر377 ريالات عمانية وتجديد عقد إستئجار المبنى المؤقت لمبنى معهد الإدارة العامة بمبلغ 000ر252 ريال عماني والأعمال الإضافية لمشروع إزدواجية طريق (طاقة ـ مرباط) بمحافظة ظفار لوزارة النقل والإتصالات بمبلغ 288ر477ر3 ريالاً عمانياً والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لإدارة مشروع ازدواجية الشرقية السريع (المرحلة الأولى والثانية) لوزارة النقل والإتصالات بمبلغ 121ر068ر1 ريالاً عمانياً والأعمال الإضافية للخدمات الإستشارية لمشروع الأستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية للمجلس الأعلى للتخطيط بمبلغ 692ر983 ريالاً عمانياً.

وأسند المجلس مشروع الأعمال الإضافية للخدمات مسح الكميات لمشروع إزدواجية طريق (بدبد ـ صور) المرحلة الأولى (الجزأين الأول والثاني) لوزارة النقل والإتصالات بمبلغ 200ر545 ريال عماني والأعمال الإضافية لتوريد مواد جراحية لوزارة الصحة

بمبلغ 163ر356 ريالاً عمانياً والأعمال الإضافية بالخدمات الاستشارية الهندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع ملي الحوقين بولاية الرستاق لوزارة النقل

والإتصالات بمبلغ 200ر15 ريال عماني.

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