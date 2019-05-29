درجات حرارة عالية على معظم الولايات ووادي المعاول تسجل 45 درجة مئوية

فيما شهدت جبال الحجر تكونات سحب ركامية وأمطارا بعد الظهيرة كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

سجلت ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة أمس أعلى درجة حرارة منذ بداية الصيف الحالي، حيث بلغت درجة الحرارة فيها 45 درجة مئوية، وشهدت معظم ولايات ومحافظات السلطنة ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة تراوحت بين 40 الى 45 درجة مئوية وذلك حسبما سجلته أجهزة المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وبعد الظهيرة شهدت سلسلتا جبال الحجر أمس تشكل سحب ركامية أدت الى هطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً على الجبال والمناطق المجاورة لها، حيث تشير التوقعات الى احتمالية استمرار تشكّل السحب على جبال الحجر خلال الايام القادمة.

وارتفعت درجات الحرارة أمس بشكل ملحوظ في وادي المعاول وبلغت 45 درجة مئوية، كذلك شهدت ولايات العامرات والرستاق وصور وبدبد ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث بلغت فيها 44 درجة مئوية، فيما سجلت ولاية السويق 43 درجة مئوية.

أما سيق فقد سجلت أقل درجة حرارة وبلغت 19 درجة مئوية، كما شهدت قيرون حيرتي طقساً معتدلاً وبلغت درجة الحرارة 21 درجة مئوية، فيما بلغت في ضلكوت 22 ومقشن 23 وهيماء 24 والزمايم 24 درجة مئوية.

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