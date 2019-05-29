الاطلاع على المشاريع المتأهلة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة بالبريمي

زار سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي المدارس المتأهلة للتنافس على مستوى السلطنة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية رافقه عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم ومن عدد من الجهات المعنية بحضور أعضاء فريق جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بالبريمي.

حيث قام الفريق بإعلان نتائج المدارس المتأهلة للتنافس على مستوى السلطنة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية.

حيث تأهلت في المحور الاقتصادي مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي (8 ـ 9) عن مشروع (تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء)، وفي المحور البيئي الصحي مدرسة الطلائع للتعليم الأساسي (1 ـ 4) عن مشروع (الرابح الأكبر) ومدرسة زينب بنت خزيمة للتعليم الأساسي (5 ـ 12) عن المحور الاجتماعي الثقافي لمشروع (حصانة). وقام الفريق بزيارة كل من مدرسة الطلائع ومدرسة الفاروق للاطلاع على تفاصيل المشاريع ومناقشة الفريق القائم عليه ومدى استمراريته ودعم الجهات الحكومية والخاصة له.

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