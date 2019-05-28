بلدية مسقط تحصل على شهادة الاعتماد الدولية “الأيزو 9001″ في قطاع الموارد البشرية

في المحليات 29 مايو,2019 نسخة للطباعة

تسلمت بلدية مسقط شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 إصدار 2015 في قطاع الموارد البشرية، حيث تم تسليمها من قِبل مكتب الإشهاد بالمطابقة للدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط، إذ تعتبر هذه الشهادة بمثابة اعتراف عن مدى تطبيق قطاع الموارد البشرية ببلدية مسقط للنظم التي عملت على تحسين أسلوب الإدارة في سبيل تحقيق جودة ذات مستوى عال، كما تعتبر مؤشرا في الاتجاه الصحيح ونظاما يهدف إلى تحسين أسلوب الإدارة لتحقيق أنظمة للجودة في مجال الاستثمار بالموارد البشرية.

وقد تم منح هذه الشهادة لبلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للموارد البشرية برئاسة البلدية، بحضور أعضاء فريق العمل من المديرية وعدد من المسؤولين إلى جانب الشركة المدققة على العمليات المنهجية بالقطاع.

ويأتي حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو في هذا القطاع كدلالة على تقدم نهج العمل الإداري بالبلدية وذلك في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية على مستوى إدارة شؤون الموظفين والخارجية مع قطاعات أخرى ذات صلة، وقد جاءت هذه الشهادة نتاجا لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية.

وتمكنت المديرية العامة للموارد البشرية من انجاز كافة الأعمال والمتطلبات الخاصة ببنود مواصفات نظام إدارة الجودة، واجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح، نتيجةً للتعاون البناء بين جميع موظفي المديرية والذي أثمر بالحصول على شهادة الجودة بتاريخ/١٨ أبريل الماضي، وبدأت فعليا التطبيق العملي في مختلف أوجه العمل بالمديرية، وقد ظهرت جليا النتائج الإيجابية لهذا النظام من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التحسينية للمعاملات الإلكترونية للخدمة الذاتية للموظفين وذلك بإعطاء صلاحيات تخزين الاجازات لوحدات البلدية، وتطبيق شهادات خلو الطرف إلكترونيًّا وإنشاء منصة إلكترونية تدريبية متكاملة الخدمات التدريبية من التعلم الالكتروني وتصفح للمكتبة الالكترونية.

واوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط أنه في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مسقط لتطوير وتحسين الأداء الحكومي بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وتزامنًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بالعمل الحكومي وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة فإن المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط قد أكملت بنجاح المتطلبات الاساسية لمشروع نظام ادارة الجودة ( ISO9001-2015 ) حيث بدأت رحلة المديرية العامة للموارد البشرية في هذا الجانب من العام الماضي 2018م، وتم تكليف الشركة المنفذة لمشروع التدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة المشار إليها وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية (المساند الداخلي)، كما تم تأهيل وتدريب مجموعة من موظفي المديرية العامة للموارد البشرية ليكونوا مدققين داخليين لمساندة المديرية في تطوير منظومة ادارة الجودة.

وعقدت بموجب ذلك مجموعة من حلقات العمل الداخلية والخارجية حيث شملت هذه الحلقات جوانب التحسين المستمرة في أعمال المديرية العامة للموارد البشرية، والإجراءات المتبعة وطرق التطوير المطلوبة وصولاً إلى استحداث نظام إدارة الجودة والذي يلبي متطلبات إدارة نظام الجودة الشاملة.

ويأمل المختصون بالمديرية العامة للموارد البشرية البدء قريبا في تطبيق تجريبي لمجموعة من الخدمات لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالبلدية كالتقييم الالكتروني لأداء الموظفين، والتعيين الالكتروني للتوظيف الجديد، وتقييم البرامج التدريبية والتأهيلية وقياس العائد من التدريب وغيرها من برامج الجودة التطويرية بالبلدية وصولاً إلى إيجاد منظومة موارد بشرية متكاملة وحديثة تخدم العمل البلدي.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للموارد البشرية بدأت أيضاً التنسيق مع وحدات بلدية مسقط المختلفة لدراسة امكانية تطبيق أنظمة ادارة الجودة ونشرها وترسيخ ثقافة الجودة وصولًا إلى تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بالبلدية.