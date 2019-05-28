رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يزور تمرين الأفق الجنوبي

تنفذه كلية القيادة والأركان قام الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة صباح امس بزيارة لتمرين الأفق الجنوبي الذي ينفذه دارسو دورة القيادة والأركان (32) بكلية القيادة والأركان وذلك للإطلاع على مجريات التمرين بحضور العميد الركن بحري عبدلله بن علي السليمي آمر كلية القيادة والأركان.

وقد استمع الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة إلى إيجاز عن التمرين والأهداف المنشودة من تنفيذه في إطار المنهاج العام للدورة ثم تفقد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة خلايا التمرين واطلع على مهام وأعمال كل خلية والأدوار المنوطة بالمشاركين في فعاليات التمرين.

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