البلديات الإقليمية تعزز جهودها في مختلف المجالات استعدادا لعيد الفطر المبارك

تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والمهنية

- تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزائرين والمسالخ لاستيعاب الزيادة في عدد المذبوحات

كشفت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عن استعداداتها لعيد الفطر المبارك من خلال الوقوف على جاهزية المسالخ بمختلف ولايات السلطنة الواقعة ضمن نطاق إشرافها، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المذبوحات خلال أيام العيد، إلى جانب تكثيف الجهود في متابعة مختلف المنشآت الغذائية والمهنية ضمانًا لالتزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وفي إطار حرص الوزارة على سلامة وجودة اللحوم فإنها تعزز من جهودها في المتابعة المستمرة لأداء المسالخ وسير العمل فيها، إلى جانب متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في محلات بيع اللحوم وذلك كأحد أهم إجراءات الرقابة الصحية التي تكفل صحة الإنسان، وتوفر هذه المسالخ البيئة الصحية المناسبة التي تسهم في توفير لحوم سليمة من خلال الكشف البيطري على المذبوحات بما يضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تضمن المسالخ الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتحمي البيئة ومصادر المياه من التلوث بمخلفات الذبح، إضافة إلى الحد من ظاهرة الذبح في الأماكن العامة وغير المخصصة.

وتقوم الوزارة ضمن خططها بأعمال الصيانة اللازمة للمسالخ القائمة بشكل دوري والعمل على تطويرها، إلى جانب الاستمرار في إنشاء المسالخ الجديدة في مختلف الولايات، وقامت الوزارة بوضع خطة تطويرية شاملة للمسالخ بدأت عام 2018م تتضمن إنشاء (16) مسلخًا جديدًا في مختلف الولايات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة، حيث تم الانتهاء من إنشاء مسلخ بلدية ينقل بمحافظة الظاهرة وجاري العمل في إنشاء مسالخ أخرى في كلاِ من ولايات دماء والطائيين وهيماء ونخل، إلى جانب صيانة وتطوير (27) مسلخا قائما، وتشمل أبرز عناصر التطوير التي تضمنتها الخطة التطويرية للمسالخ توسعة مساحات صالات الذبح في بعض المسالخ نظرًا لصغر حجمها وتخصيص صالة انتظار للمرتادين وفصلها عن صالة الذبح بحاجز زجاجي تمكنهم من مشاهدة مذبوحاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تعديل مسارات خطوط الذبح وتزويدها بنظام تعليق الذبائح المتحرك بعجلات دائرية يسهل معها تحريك الذبائح يدوياً ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التفاعل مع اللحوم، كذلك إزالة أرضيات السيراميك والبلاط في صالات الذبح وتركيب ارضيات من نوعية (يوكريت) بجميع المسالخ البلدية وتركيب مكيفات بجميع المسالخ، وغيرها من الاضافات التي تطلبها المسالخ.

وتأكيدًا على دور الوزارة في ضمان سلامة الأغذية والحرص على صحة وسلامة المستهلك وتطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية المختلفة واستمرارًا للجهود القائمة في ضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل صحي وسليم، تقوم الوزارة بمواصلة جهودها في الرقابة والمتابعة لمختلف المنشآت الغذائية وتعزيز جهودها في حملات التفتيش على مختلف المنشآت المهنية .

وتولي الوزارة أهمية خاصة لمكافحة نواقل الأمراض، حيث خصصت لهذا العمل فرق متخصصة ومدربة على التعامل مع نواقل الأمراض وباستخدام المبيدات المخصصة لمكافحتها والقضاء عليها، كما تم تزويد هذه الفرق بمعدات وآلات الرش وبأدوات الوقاية الشخصية التي تضمن للعاملين بيئة عمل آمنة، واستمرارًا للدور الذي تقوم به الوزارة في مكافحة نواقل الأمراض يتواصل العمل في هذا الشأن خلال فترة الأعياد.

وتحرص الوزارة على تهيئة الحدائق والمتنزهات باعتبارها متنفسًا طبيعيًا ومكانًا مناسبًا للترفيه والاستمتاع وكذلك لاستقطابها أعدادًا كبيرة من الزوار فترة الأعياد والمناسبات، حيث تعمل الوزارة بشكل دائم على تطوير الحدائق والمتنزهات واضافة المرافق الأساسية لها وتركيب ألعاب للأطفال وغيرها، إلى جانب العمل على إنشاء الجديد منها بمختلف الولايات الواقعه تحت نطاق اشراف الوزارة وذلك وفق الخطط والامكانيات المتاحة.

واستعداداً لعيد الفطر المبارك فقد تم إعداد برامج توعوية متنوعة تبث عبر الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكة المعلومات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف بث الوعي بأهمية الذبح داخل المسالخ البلدية إلى جانب تنفيذ الوقفات التوعوية وتركيب لوحات على الشوارع العامة، كما تحرص الوزارة أيضا على استغلال مواسم الأعياد في إقامة مختلف الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية والترفيهية بمختلف الولايات وتنظيم فعاليات متنوعة وهادفة لمختلف شرائح المجتمع.