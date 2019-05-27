الادعاء العام ينظم ندوة بعنوان:(التوعية القانونية) بالوسطى يونيو القادم

ينظم الادعاء العام في الثامن عشر من شهر يونيو القادم ندوة بعنوان:(التوعية القانونية) وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بقيادة شرطة محافظة الوسطى.

يرعى الندوة سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة واعضاء ومنتسبي الادعاء العام وعدد من المدعوين.

تتضمن الندوة اقامة جلستين، الأولى يديرها سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام، حيث سيتحدث خلالها الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام عن قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام، فيما سيتحدث الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام عن قانون الجزاء.

أما الجلسة الثانية فيديرها سلطان بن محمد البلوشي مساعد المدعي العام سيتحدث خلالها الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مساعد المدعي العام عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما سيتحدث سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام عن قانون اقامة الاجانب وقانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية.

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