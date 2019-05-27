البيئة والشؤون المناخية تستعرض تجربتها في منهجية الإدارة الإنسيابية (ليين)

تعنى بتبسيط الإجراءات وتقليل الهدر للوقت والجهد

قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية باستعراض تجربتها في التحول الرقمي وتطبيق منهجية (ليين) لتعزيز الإجراءات وتبسيطها خلال لقاء حضره عدد من المعنيين بالجهات الحكومية.

اللقاء أقيم تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والجهات الحكومية المشاركة.

حيث تم خلال اللقاء إعطاء لمحة عامة عن الوزارة وأهم منجزاتها وأبرز توجهاتها المستقبلية والتعريف بمنهجية (ليين) ورحلة التطوير المستمر بالوزارة، كما تم الاطلاع عملياً على تطبيق منهجية (ليين) بالوزارة.

وتعتبر وزارة البيئة والشؤون المناخية أول وزارة تعتمد المنهجية لتبسيط الإجراءات وتقليل الهدر للوقت والجهد مما ساهم بشكل كبير في سهولة وسرعة إنجاز المعاملات وتنفيذ المشاريع المختلفة.

وقال حبيب بن حمود الظفري مدير دائرة الجودة بوزارة البيئة والشؤون المناخية: إن التحول الرقمي بالوزارة، بدأ فعليا مع تنفيذ استراتيجية عُمان الرقمية والمتعلقة بتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية للمتعاملين، حيث أصبحت جميع خدمات الوزارة متاحة إلكترونيًا بنسبة 100% لمختلف فئات المتعاملين (أفراد، ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية)، كما إن إنشاء مركز التقييم البيئي والتصاريح وربطه بنظام استثمر بسهولة، أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح للمشاريع التنموية، فقد تقلصت الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح إلى ما بين 30 دقيقة إلى 30 يوم عمل.

وأضاف: إن الوزارة وتماشياً مع التوجه الحكومي لتبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة وقعت على برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، وشمل الاتفاق على مجموعة من البنود المتعلقة بتقديم عدد من الخدمات بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات الفسح عن البضائع، مشيراً الى أنه واتباعًا لمنهج الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومن أجل تحقيق التطوير المستمر للإجراءات والخدمات قامت الوزارة بإعادة هندسة إجراءاتها وخدماتها وتوفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإلكترونية الذكية المتكاملة لخدمات المتعاملين.

كما أشار إلى أن تكوين الشراكات مع القطاع الخاص يعد خطوة مهمة على مسار رفع مستوى أداء جودة الخدمات وستساهم هذه الإجراءات كافة في تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين.