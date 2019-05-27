بحث التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

تم أمس بحث التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية وسبل تعزيزها.

ففي هذا الاطار استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق جوزيف تي جوستيلا قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب قائد سلاح الجو السلطاني العماني بالضيف متمنيا له زيارة موفقة للسلطنة، من جانبه أعرب الضيف عن سعادته بهذه الزيارة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني وسعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط .

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