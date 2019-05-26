يوسف بن علوي يستقبل مسؤولا إيرانيا

مسقط -العمانية : استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية امس سعادة الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء الوفد المرافق للضيف وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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