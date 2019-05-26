تحديد الدوائر والقضايا المنظورة فيها أثناء العطلة القضائية بمحاكم نزوى

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق محكمة الاستئناف بنـزوى اجتماعاً لها وذلك لتحديد الدوائر وساعات انعقادها والقضايا المنظورة فيها وندب القضاة واعتماد إجازاتهم خلال العطلة القضائية للعام القضائي (2018 /2019م)، وفق المادتين (12، 13) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(90 /1999) وتعديلاته.

ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ هلال بن ناصر السيابي رئيس محكمة الاستئناف بنـزوى بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بنـزوى واصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بنـزوى ومدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية ومديري إدارات الادعاء العام بمحافظة الداخلية.

بدأ الاجتماع بكلمة فضيلة الشيخ رئيس الاجتماع رحب فيها بالحضور شاكراً لهم ما بذلوه من جهد خلال الفترة المنصرمة، مشيداً بالتنسيق والتعاون التام بين المحاكم والادعاء العام لتحقيق كل ما من شأنه رفعه العمل القضائي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمل القضائي والإداري والتي تعزز مسيرة وتطوير العمل بالمحاكم ووضع التصورات والآراء حولها بغية تذليلها بما يتوافق مع تحقيق العدالة وصون الحقوق.

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