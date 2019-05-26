83 ألف عدد المواليد الأحياء من العمانيين والوافدين حتى يناير الماضي

كتب ـ محمود الزكواني:

أوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المواليد الأحياء حتى نهاية يناير الماضي (83) ألفاً و(296) من العمانيين والوافدين.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المواليد الأحياء من العمانيين الذكور بلغ حتى يناير الماضي (3) آلاف و(237)، والإناث (3) آلاف و(004) بإجمالي (6) آلاف و(241) ذكراً وأنثى.

أما بالمقارنة مع نهاية ديسمبر من العام الماضي فقد بلغ عدد الذكور (3) آلاف و(385)، والإناث (3) آلاف و(319) بإجمالي (6) آلاف و(704).

فيما بلغ عدد المواليد الأحياء من الذكور الوافدين حتى يناير الماضي (270) ذكراً، وعدد الإناث (242) أنثى بإجمالي (512) ذكراً وأنثى.

أما بالمقارنة مع نهاية شهر ديسمبر فبلغ عدد الذكور (278)، والاناث (259) بإجمالي (537) ذكراً وأنثى.

كما أشارت الإحصائية إلى أن عدد المواليد المتوفين من العمانيين بلغ حتى يناير الماضي (354) ذكراً، و(242) أنثى بإجمالي (596) ذكراً وأنثى.

أما بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام الماضي فقد بلغ عدد الذكور (337)، والاناث (224) بإجمالي (516) ذكراً وأنثى.

فيما بلغ عدد المواليد المتوفين من الوافدين (110) ذكور، و(22) أنثى بإجمالي (132) ذكراً وأنثى.

أما بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام الماضي فبلغ عدد الأطفال المتوفين (103) ذكور، و(24) أنثى بإجمالي (127) ذكراً وأنثى.