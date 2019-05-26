أهالي قرية طوي جوار ببهلاء يطالبون بسرعة رصف طريق قريتهم بسبب تضاريسه وكثرة الحفر والتعرجات

رصد ـ سالم بن عبدالله السالمي:

عندما لا يجد المرء مسلكاً آخر أو طريقاً بديلاً يسهل له التنقل بين قريته وبين القرى الأخرى ذهاباً وإياباً سوى مسار واحد عندها يضطر أن يتغلب على الصعاب لكي لا تتوقف عنده الحياة في أي وقت ومكان وزمان في الكثير من الأمور الحياتية هذا ما يعايشه أهالي قرية جوار بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية من خلال استخدام طريق واحد يستخدموه وقاطنو قرية طوي جوار والقرى المجاورة لها الا وهو طريق (بسياء ـ طوي جوار) هذا الطريق يخدم عدة مناطق منها سيح القليلة والبكيرة وطوي جوار وشاء والنجيدات وبوخيسه والذويبية والشرفة ويتميز بحركة مرورية كثيفة ومستمرة على طوال اليوم خاصة أثناء فترة الدراسة حيث تجد حركة حافلات نقل الطلبة من قريتهم والقرى المجاورة إلى المدارس المتوزعة في مختلف مناطق الولاية وعلى مستوى تعليمي مختلف حيث تكمن زيادة استخدام الطريق رغم ما يعترض قائدو المركبات من مشقة ووعورة وخطورة في المقام الأول بسبب ظروف الطريق وتضاريس مساره بجانب كثرة الحفر والتعرجات وتطاير الأتربة والغبار .

الأهالي أكدوا أن هذا الطريق الذي يبلغ مسافته 22كم مرت به عدة مطالبات للجهات المعنية بضرورة سرعة رصفه حتى جاءت الأوامر السامية بتنفيذ رصفه ضمن مشاريع رصف طرق عدة في ولايات محافظة الداخلية وذلك في عام 2013 ولكن حتى الآن لم يتم رصفه .

الأهالي يؤكدون على صعوبة استخدام الطريق حيث تكمن في وعورته وما يصعب إستخدامه اكثر هو عندما يتأثر بجريان الأودية والشعاب حين تتكدس الأحجار والرمال وتختفي معالم الطريق تماماً ومن هنا يجدد أهالي قرية جوار طلبهم لوزارة النقل والمواصلات بالنظر في رصف الطريق بعين الإعتبار وأهمية تنفيذ رصفه للحاجة الماسة للساكن والعابر وكل من يستخدمه.