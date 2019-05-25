(تعارف) في نسختها الرابعة تشهد إشهار 28 شخصا إسلامهم

في المحليات 26 مايو,2019 نسخة للطباعة

برعاية (الخليج 365) إعلاميا

مسقط ـ الخليج 365:

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي أمس الأول فعالية (تعارف) في نسختها الرابعة التي تستهدف غير المسلمين وذلك برعاية (الخليج 365) إعلامياً.

رعى الفعالية معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بحضور سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء والداعية الشيخ إسماعيل منك مفتي المسلمين بزيمبابوي وعدد من المستشارين ومديري العموم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعدد من المهتمين في هذا الجانب.

وقد ألقى مجموعة من المنشدين في بداية الفعالية أناشيد باللغة الإنجليزية والأوردية، كما تم خلال الفعالية عرض فيلم مرئي عن السعادة في حياة الإنسان وكيف تتحقق وكيفية الوصول إليها وذلك بأسلوب قصصي يهدف إلى إستنطاق نداء الفطرة لغير المسلمين وأن السعادة الحقيقة في إتباع الحق.

تضمنت الفعالية أيضاً حواراً مع مجموعة من المسلمين الجدد، حيث دار الحوار بينهم عن سبب دخولهم الإسلام، وما هو الفرق الذي حدث في حياتهم قبل وبعد دخولهم الإسلام؟ وما هي النصائح التي يقدمونها لغير المسلمين في سبيل إرشادهم إلى الدين الصحيح بقناعة وإرادة ذاتية؟.

كما ألقى الداعية الشيخ إسماعيل منك مفتي المسلمين بزيمبابوي محاضرة بعنوان:(نحو سعادة الإنسانية) أثناء الفعالية التي تطرق من خلالها عن طريق الحمد لمالك الملك وخالق البشرية نصل للسعادة وأننا نحن جميعاً إما أخوة في الإسلام أو أخوة في الإنسانية وأن الاديان وجدت لتحسين معيشة البشر وإعدادهم لحياة الآخرة.

كما أشار الى أن السعادة نابعة من معرفة ما بعد الدنيا من نعيم الآخرة وإن ناكر الحياة الآخرة كالجنين ينكر حياة خارج الرحم.

وختم محاضرته ببعض النقاط منها أن كل القوانين والاطر الدينية في الإسلام هي من أجل إسعاد البشرية وأنه عندما يتوكل الإنسان على رب العالمين المتصف بصفات العظمة والكمال، تنبعث فيه السعادة وتزداد السعادة مع زيادة القرب وأن من مفاتيح السعادة بناء علاقة احترام ومحبة مع مخلوقات الله من بشر .. وغيرهم.

كما أقيم معرض في الفعالية تكون من عدد من الأركان منها ركن معرض رسالة الإسلام من عمان الذي يحتوي على عدد من اللوحات التعريفية بالإسلام وبعض المعالم العمانية التي تحكي تاريخ المساجد والعمارة الإسلامية العمانية .. وغيرها من اللوحات التي تعكس الصورة الصحيحة للإسلام ويعتبر معرض رسالة الإسلام من عمان من أهم المعارض الدولية التي تصحح صورة المسلمين والإسلام للعالم ويعكس الصورة الحضارية للمسلمين، كما تضمن المعرض ركناً خاصاً للمرأة الذي يبين مكانة المرأة في الإسلام وكيف أن الإسلام كرمها والحقوق والواجبات التي وضعها لها تقديراً لمكانتها وأهميتها، كما تم في ركن المرأة تجربة لبس الحجاب، وكذلك تم توزيع كتب للتعريف بالإسلام بمختلف اللغات ومصاحف مترجمة لغير المسلمين.

الجدير بالذكر أنه خلال الفعالية أشهر ثمانية وعشرين شخصاً إسلامهم وهذا يدل على أهمية مثل هذه الفعاليات في توضيح رسالة الإسلام السمحة والمنهج الإسلامي المعتدل.

وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة والمنظمة في الفعالية.