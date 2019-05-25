السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليومين العالميين لـ(التنوع الاحيائي) و(السلاحف)

في المحليات 26 مايو,2019 نسخة للطباعة

تحت شعار (تنوعنا الاحيائي، غذائنا، صحتنا)

احتفلت السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الأحيائي، والذي يصادف الثاني والعشرين من مايو من كل عام واليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف الثالث والعشرين من نفس الشهر.

وقد نظمت الوزارة مؤخراً احتفالاً بهذه المناسبة تحت رعاية سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية بديوان عام الوزارة.

وجاء الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الاحيائي هذا العام تحت شعار (تنوعنا الاحيائي، غذائنا، صحتنا)، ويهدف هذا الشعار إلى زيادة المعرفة ونشر الوعي بالدور الذي تلعبه الأنظمة الغذائية والتغذية والصحة على التنوع الأحيائي والنظم الإيكولوجية، وإبراز التنوع الذي توفره أنظمتنا الطبيعية للوجود الإنساني والرفاهية على الأرض والحد من الفقر، والمساهمة في تحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، في ظل اختفاء وانقراض نسبة كبيرة من الأنواع الحيوانية والنباتية وضياع سلالات العديد من الحيوانات البرية نتيجة تدهور المراعي والصيد الجائر الذي يتجاوز حدود الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الحية.

تضمن برنامج الحفل عدة فقرات، من بينها عروض مرئية حول أهمية التنوع الأحيائي للزراعة والأغذية، وكذلك عرض حول النباتات الطبيعية العمانية قدمه الدكتور علي بن حسين اللواتي، وعرض آخر عن السلاحف البحرية، كما قدم عبدالعزيز بن سعيد العلوي عرضًا مرئيًا حول صور التنوع الأحيائي في السلطنة.

كما قدّم المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي المدير العام للمديرية العامة لصون الطبيعية كلمة خلال الحفل أكد فيها بأن تخصيص يوم عالمي للسلاحف، ويأتي من منطلق الدور المحوري الذي تلعبه السلاحف في الأنظمة البيئية البرية والبحرية وبالتالي توعية الناس بأهمية المحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي أصبحت تهدد حياتها، وحرصت الوزارة على صون مفردات التنوع الاحيائي وذلك من خلال وضع عدة آليات لحماية الحياة الفطرية وصون مواطنها الطبيعية تمثلت في إصدار القوانين والتشريعات البيئية وإعلان المحميات الطبيعية والقيام بعمليات المراقبة الدورية للحياة الفطرية عبر وحدات الحماية والاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية وإنشاء مراصد خاصة للمراقبة بعدد من مناطق صون الطبيعية.

وذكر الأخزمي بأنه تم خلال السنوات الماضية اعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي والتي تعكس رؤية السلطنة وسياساتها وخططها حول المواضيع المرتبطة بحماية وتنمية التنوع الاحيائي، ويتم حالياً تحديث هذه الاستراتيجية وفق الخطة الاستراتيجية العالمية (2011 ـ 2020) وأهداف إيتشي العشرين للتنوع الاحيائي.

وفي نهاية الحفل قام سعادة راعي الحفل بتكريم وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.