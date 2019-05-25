(فك كُربة) تعرض مراحل تطورها وأدوارها في محطتها بعبري

في المحليات 26 مايو,2019 نسخة للطباعة

عبري ـ من سعيد الغافري ومحمود زمزم:

افتتحت بوادي مول بولاية عبري مؤخراً فعاليات معرض المبادرة الانسانية (فك كُربة) الذي نظمته جمعية المحامين العمانية في نسخته السادسة.

رعى افتتاح المبادرة سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى بحضور اصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بولاية عبري وسعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية والدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس جمعية المحامين وعدد من المسئولين وجمع من الحضور.

وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية في كلمة ألقاها: انطلقت هذه المبادرة في عام 2012 كمبادرة من عشرة محامين وشملت خلال ذلك العام التعامل مع 44 حالة من خلال غلقها والإفراج عن المحبوسين ثم جاءت النسخة الثانية في عام 2014 وتم الإفراج عن 304 محبوسين، ثم جاءت النسخة الثالثة في عام 2015 وتم الإفراج عن 432 محبوسًا بمساعدة 100 محامٍ.

واضاف في عام 2017 استأنفنا المبادرة وضاعفنا الجهد ولله الحمد نجحت المبادرة في الإفراج عن 425 محبوسًا وفي عام 2018 حيث كانت النسخة الخامسة من المبادرة، تمكنا من الإفراج عن 510 محبوسين، وكانت هناك مساهمة كبيرة من بنك مسقط حيث تكفل البنك بالإفراج عن 190 محبوسًا وفي هذا العام 2019 تم الافراج عن 350 محبوساً علاوة على تكفل بنك مسقط بالتبرع للإفراج عن 220 محبوساً.

وأضاف: لدينا سقف معين لتغطية المطالبات المالية فنبدأ بالحالات ذات القيمة الأقل التي تتراوح من صفر إلى 500 ريال عماني ثم من 500 إلى 1000 ريال عماني لغاية الوصول إلى السقف الأعلى وهو 2000 ريال عماني، ولكن قد يحصل أن يأتي أحد المتبرعين ويطلب غلق ملف معين ويتبرع بقيمة المطالبات، فمساهمات تأتينا على النحو التالي إما من خلال صناديق التبرعات التي تكون في المعارض وأيضاً تصل لنا التبرعات من خلال رقم الحساب في بنك مسقط وهو الحساب الوحيد المعتمد من جمعية المحامين لمبادرة (فك كُربة) المعلن بشكل كبير جدًا ومن خلال الشيكات أو المبالغ النقدية التي تسلم إلى مقر الجمعية.

تضمنت فعاليات افتتاح المعرض عدداً من الفقرات التي تنوعت بين القصائد والانشاد الديني ومحاضرة عن أهمية العطاء وأثره في النفس والمجتمع.