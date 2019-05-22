مجلس بلدي البريمي يدرس موضوعات فئة الضمان الاجتماعي والباعة المتجولين

في المحليات 23 مايو,2019 نسخة للطباعة

البريمي ـ من سلطان بن خميس اليحيائي:

استعرض المجلس البلدي بمحافظة البريمي ـ خلال اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ البريمي ـ أمس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها الباعة المتجولين (أكشاك بيع المشاكيك)، ورفع توصيات مقترحة من أعضاء المجلس البلدي لمساندة فئة الضمان الاجتماعي وكذلك مناقشة مقترحات بشأن المدخل المؤدي إلى منطقة حماسة.

ترأس الاجتماع سعادة السيد ابراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس، كما تم استعراض المحضر الفائت وإقراره، بعدها تم استعراض ورقة عمل مقدمة من بلدية البريمي تضمنت المحاور الأساسية للاشتراطات الصحية والفنية والإدارية الخاصة بأنشطة الباعة المتجولين بمختلف مجالاتها والتطرق لمقترح إعادة تنظيم وتطوير ممارسة نشاط بيع المشاكيك في ضوء المستجدات الحالية.

وأكدت بلدية البريمي ممثلة بقسم رقابة الأغذية والبيطرة من خلال عرضها على توجهها نحو تنظيم مزاولة بيع (أكشاك المشاكيك) من خلال اعتماد شكل أو لون معين للعربات (مستعرضة نماذج على ذلك) على أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية وبدعم من القطاع الخاص لتنفيذها والتي يكمن تحقيقها من خلال الاستناد إلى القرار الوزاري رقم:(226 /2018) الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت بلدية البريمي مرونة في التعامل مع الباعة المتجولين كون الأمر يعد مصدر دخل ومكسب رزق لبعض شرائح المجتمع وذلك من خلال استمرار ممارسة أنشطتهم في المحافظة.

تلا ذلك مناقشة الأعضاء الردود الواردة من دائرة شؤون المجالس البلدية والمحاضر الواردة من لجان شؤون البلدية بالولايات والمقترحات بتنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع البلدي منها دراسة واعتماد جيب سكني بمنطقة الحيل بولاية البريمي، تخصيص موقع لبيع الأعلاف الحيوانية وتسويقها بنيابة حفيت التابعة لولاية البريمي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، كما تم مناقشة موضوع تنظيم المقبرة العامة من عدة جوانب، وتم التطرق لمناقشة محضر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية واقتراح أعضاء المجلس البلدي لجملة من التوصيات المرتبطة بمساندة فئة الضمان الاجتماعي باعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الإعفاءات من رسوم بعض الخدمات، كما ناقش الأعضاء المحضر الاجتماع الثالث للجنة الشؤون البلدية بولاية محضة، المنعقد في شهر مارس 2019م، والمتضمن مقترحات بتحديد مواقع عامة لنقل الردميات بالولاية، كما استعرض الأعضاء طلبات الأهالي والمتمثلة في إقامة مشاريع خدمية بالولاية والمرتبطة بقطاع المياه والطرق.

واستعرض الأعضاء رد قطاع البلديات الإقليمية وموارد المياه بشأن مجموعة من المواضيع منها: مشروع مواقف عامة من دوار الجامع إلى دوار حلة السور، محلات قطع غيار السيارات المستعملة بولاية البريمي، إضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة لتأهيل وتطوير سوق الأسماك بالولاية، وكذلك تم مناقشة رد وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول مدى إمكانية إقامة مسلخ بولاية السنينة وفق الخطة التطويرية التي تقوم بها الوزارة في المسالخ وذلك في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، إضافة إلى متابعة مشروع ترجمة المناطق السكنية بلغة الإشارة في محافظة البريمي بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتأكيد على التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة لتضمين استخدام المسميات حسب أسماء التجمعات السكنية المتوفرة في قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية والمعتمدة من الجهات المختصة، وبحث الأعضاء موضوع تطوير النشاط العقاري والتحديات التي تواجه السوق العقاري بالمحافظة.

واستكمل أعضاء المجلس البلدي كذلك ما أستجد من أعمال؛ لمناقشة مقترحات تهدف لإيجاد حلول مناسبة لوضع المدخل المودي إلى منطقة حماسة لاسيما بعد إنشاء منفذ حماسة الحدودي حيث طرأت بعض التعديلات على حركة السير والمرور في تلك المنطقة ومنها مدخل حماسة، وتدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة في سبيل تسهيل عملية الدخول والخروج في المنطقة المذكورة.