اليوم (47570) طالبا وطالبة يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام

في المحليات 23 مايو,2019 نسخة للطباعة

في (337) مركزا موزعة على المحافظات التعليمية و(4) مراكز تصحيح

مسقط ـ صلالة ـ (الخليج 365): الرستاق ـ من سيف الغافري: البريمي ـ من سلطان اليحيائي:

تبدأ اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لدبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2018 /2019م)، في (377) مركزاً موزعة على المحافظات التعليمية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (47570) طالباً وطالبة، ويبلغ عدد مراكز التصحيح (4) مراكز تعمل بفترتين (صباحية ومسائية) موزعة على المديريات التعليمية بمحافظات (مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية)، ويبلغ عدد المصححين حوالي (6400) مصحح، ويبلغ عدد المراقبين (6350) مراقباً، هذا بخلاف مراقبي الأدوار وأعضاء إدارة مراكز الامتحانات، ويبدأ التصحيح ـ حسب الخطة الزمنية الأولية المعتمدة للتصحيح ـ يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري وينتهي يوم الأحد الموافق 23 يونيو القادم.

وتقوم المديريات التعليمية بالمحافظات وبالتعاون مع المختصين من مديريات ديوان عام الوزارة بجهود حثيثة نحو تهيئة الطلبة للتقدم للامتحانات من خلال عقد اللقاءات، والبرامج التوعوية الموجهة للطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات بشكل عام، كما تقوم الوزارة بإصدار المطويات والملصقات الإرشادية وتوزيعها على الطلبة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إذاعية وتليفزيونية توعوية وإرشادية للطلبة من قبل دائرة الإعلام التربوي بالوزارة بمشاركة المختصين من الوزارة والمديريات التعليمية.

ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط لتسهيل سير العملية الامتحانية منها: احضار أصل ما يثبت هوية الممتحن عند أداء الامتحان، وعدم اصطحاب الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحانات، علماً أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لأية مخالفات أثناء تأدية الامتحانات وفق القرار الوزاري رقم (588/ 2015م) الذي يتضمن كل الضوابط والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في إدارة وتنفيذ الامتحانات، كما يتضمن أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها سواء للمتحنين أو القائمين على أعمال الامتحانات في حالة عدم الالتزام بالضوابط المعمول بها، وتتراوح العقوبات من تحرير إنذار كتابي في حدها الأدنى وحتى حرمان المخالف من نتائج امتحاناته في جميع المواد الدراسية كما تستدعي بعض المخالفات حجب النتائج أو الإحالة للإدعاء العام.

وتقوم الوزارة من خلال اللجان المشكلة لإدارة الامتحانات بتقصي ومراقبة كل حالات المخالفات وكذلك مراقبة مدى التزام المتقدمين للامتحانات والعاملين بمراكز الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة وبالأخص عدم إحضار الهواتف النقالة فضلاً عن استخدامها للغش وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الغش، ويتم إحالة المخالفين للجنة المختصة بالنظر في هذه الحالات.

* ظفار

وعلى صعيد متصل عُقِد بقاعة التدريب بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار اجتماع حول إمتحانات شهادة دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني (2018 /2019م).

ترأس الاجتماع الشيخ الدكتور الوليد بن سعيد الهنائي المدير العام رئيس اللجنة المحلية للامتحانات وبحضور محمد بن عقيل الكاف مدير دائرة التقويم التربوي وأعضاء اللجنة المحلية بالمحافظة.

وقد تم التطرق إلى ضوابط وإجراءات إدارة الامتحانات والمحاضر والتقارير التي تستخدم من قبل رئيس المركز وفق الحالات المتعددة.

* جنوب الباطنة

من جانب آخر عقدت اللجنة المحلية لإدارة امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2018 /2019م) بتعليمية محافظة جنوب الباطنة لقاء مع رؤساء مراكز الامتحانات بحضور صالح بن خليفة الشعيلي المدير العام المساعد للبرامج التعليمية والتقويم التربوي والمدارس الخاصة وعدد من المسؤولين والمعنيين بالمديرية.

تم خلال اللقاء تقديم ورقة عمل حول ضوابط الامتحانات والملاحظات المرصودة، بعدها تم مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالامتحانات والاطلاع على المستجدات وتبادل وجهات النظر والمقترحات الهادفة إلى تجويد العمل، إضافة إلى استلام عهدة المراكز الامتحانية.

* البريمي

كما تبدأ صباح اليوم بمدارس تعليمية البريمي امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني للدور الأول للعام الدراسي الحالي (2018 /2019م) بمادة الرياضيات (البحتة والتطبيقية) وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (1212) طالباً وطالبة في 11 مركزاً امتحانياً موزعة على ولايات محافظة البريمي بمن فيهم طلبة معهد العلوم الإسلامية والتربية الخاصة وطلبة ثنائى اللغة وطلبة التعليم المستمر.

وقد استعدت تعليمية البريمي من خلال عقد لقاءات مع أعضاء لجنة إدارة امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام ورؤساء مراكز الامتحانات للتحدث حول تهيئة المراكز من حيث اختيار أفضل القاعات والإضاءة والتأكد من نظافة القاعات والسبورات وإزالة الوسائل التعليمية إن وجدت، وعمل دليل في مدخل المركز يوضح توزيع قاعات الامتحان.