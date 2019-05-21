(حقوق الإنسان) تزور دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق

قام وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضم المكرّم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة وموظفيها بزيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار مسؤولياتها وتفاعلها مع حقوق الإنسان وتأكيدًا لدورها في العمل على رعاية الإنسان وصون حقوقه، وتدعيمًا للجهود الأكبر والرعاية الأشمل من قبل الجهات المختصة بالحكومة والمجتمع في هذا المجال.

وقد اطلع وفد اللجنة على الخدمات المقدمة للنزلاء، وتجول في مرافق الدار والتقى بالمُسنين وتناول وجبة الإفطار لشهر رمضان المبارك مع الآباء والأمهات الذين يعيشون في الدار، ويصل عددهم إلى (٤٥) فردًا من الرجال والنساء.

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