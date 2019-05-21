السلطنة تشارك في اجتماع مجلس إدارة (أجفند) بالرياض

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في الاجتماع الـ(19) لمجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والمقام يوم أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض.

تضمن الاجتماع إقرار محضر الاجتماع الثامن عشر للمجلس، وعرضاً موجزاً لإنجازات (أجفند) خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري، ومناقشة كلٍّ من المشاريع المقترحة للتمويل، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام 2018م، وتجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير لجنة المراجعة في هذا البرنامج.

وقد مثّل السلطنة في هذا الاجتماع محمد بن أحمد المحروقي مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة التنمية الاجتماعية.

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