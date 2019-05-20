السدود تحتجز ( 11.6224 مليون متر مكعب) وعبري تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار

- الشرطة تواصل تنفيذ عمليات الانقاذ ونقل المحتجزين في عدد من الولايات

- وزير النقل والاتصالات يطلع على وضع الطرق المتضررة بشمال وجنوب الشرقية

- انقطاع المياه بـ(جعلان) لتأثر الانبوب المغذي جراء الأودية والسيول

- البلديات تكثف جهودها لفتح الطرق المتضررة واعادتها لوضعها السابق

مسقط ـ (الخليج 365): صور ـ من عبدالله باعلوي والعمانية: جعلان بني بوعلي ـ من جمعة الساعدي: عبري ـ من صلاح العبري:

تواصل هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة نتيجة تأثير المنخفض الجوي، حيث أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب واحتجزت السدود كميات من المياه.

وسجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار في محافظة الظاهرة، حيث بلغت (58) ملم بولاية عبري، وفي محافظة الداخلية بلغت (57) ملم بولاية سمائل، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (51) ملم بولاية صحار، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت (48) ملم بولاية الرستاق، وفي محافظة شمال الشرقية بلغت (32) ملم بولاية المضيبي، وفي محافظة جنوب الشرقية حيث بلغت (25) ملم بولاية الكامل والوافي، وفي محافظة مسقط بلغت (19) ملم بولاية مطرح، وفي محافظة البريمي بلغت (19) ملم بولاية السنينة، وفي محافظة مسندم بلغت (12) ملم بولاية مدحاء.

وفي محافظة جنوب الشرقية بولاية صور تدفق وادي طهوة بتدفق متوسط، وفي محافظة شمال الشرقية بولاية المضيبي تدفق وادي عندام والفليج بتدفقات مرتفعة ووادي سمد بتدفق منخفض، وفي ولاية إبراء تدفق وادي إبراء بتدفق مرتفع، وفي ولاية بدية تدفق وادي بدية بتدفق مرتفع، وفي ولاية القابل تدفق وادي القابل بتدفق مرتفع وأودية هداد والحمر وصك والفرعة وحجم والزفاني وسعله والحشي بتدفق متوسط، وفي ولاية دماء والطائيين تدفق وادي الطائيين بتدفق مرتفع، وفي ولاية وادي بني خالد تدفق أودية عبسن والشاق وبواد والصم وعينت والقلت وشاح والعابية والراكي وقريشعة والملح وحويمه والقحم وسهيل والعدفين والعميقين والسقمة والمنزف وأبو خولان والركه بتدفقات مرتفعة.

وفي محافظة الداخلية بولاية سمائل تدفقت أودية محرم والعق والمسقاه والعينية وسرور والجيلة وصيا بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية بهلاء تدفقت أودية الكور والأعلى وبهلاء بتدفقات متوسطة، وفي ولاية أدم تدفق وادي العميري بتدفق متوسط، وفي ولاية نزوى تدفق وادي المصلة والهجري بتدفقات مرتفعة وأودية تنوف والابيض بتدفقات متوسطة ووادي معيدن بتدفق منخفض، وفي ولاية الحمراء تدفق أودية شعما والسليل وغول والملح والنخر ودوفيا والمدعام بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية بدبد تدفق أودية الفرفارة وفنجا ومنصح بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية إزكي تدفقت أودية سيما ومقزح والشباك بتدفقات مرتفعة وأودية الحلفين والقريتين بتدفقات متوسطة.

ومحافظة مسقط بولاية السيب تدفق وادي الخوض بتدفق مرتفع ووادي جفار بتدفق متوسط، وفي ولاية مطرح تدفق وادي الكبير بتدفق منخفض، وفي ولاية العامرات تدفق وادي العتكية بتدفق مرتفع ووادي السرين بتدفق متوسط، وفي ولاية قريات تدفق وادي المسفاه بتدفق منخفض.

وفي محافظة شمال الباطنة بولاية صحار تدفق وادي الجزي بتدفق مرتفع وأودية عاهن وحيبي بتدفق متوسط، وفي ولاية صحم تدفق وادي الصرمي بتدفق متوسط ووادي بني عمر بتدفق منخفض، وفي ولاية الخابورة تدفقت أودية الحواسنة وميحة بني كيوم بتدفق متوسط ووادي شافان بتدفق منخفض، وفي ولاية السويق تدفق وادي الجهاور بتدفق منخفض.

وفي محافظة البريمي بولاية السنينة تدفقت أودية الهرموزي والشري والفتح بتدفقات متوسطة، وفي ولاية البريمي تدفق وادي واسط بتدفق منخفض.

وفي محافظة الظاهرة بولاية عبري تدفقت أودية الكبير والعين بتدفقات متوسطة، وفي ولاية ينقل تدفق أودية ينقل والشوعية والوقبة بتدفقات متوسطة، وفي ولاية ضنك تدفق أودية ضنك والفتح والخبيب بتدفقات متوسطة.

أما في محافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق فقد تدفق وادي بني غافر بتدفق مرتفع.

أما عن كميات المياه المحتجزة في السدود فقد بلغ مجموع ما احتجزته السدود من المياه (11.6224 مليون متر مكعب) ففي محافظة جنوب الشرقية: في ولاية صور احتجز سد الحماية من مخاطر الفيضانات كمية (0.5 مليون متر مكعب).

وفي محافظة مسقط بولاية العامرات اغحتجز سد السرين السفلي للتغذية الجوفية كمية (0.0856 مليون متر مكعب)، وفي ولاية السيب احتجز سد الخوض كمية (3.91 مليون متر مكعب)، وفي ولاية قريات أحتجز سد ضيقة كمية (1.4 مليون متر مكعب).

وفي محافظة شمال الشرقية بولاية القابل امتلأ سد النبأ بكمية

(0.44 مليون متر مكعب).

وفي محافظة الداخلية بولاية إزكي احتجز سد امطي كمية

(0.0628 مليون متر مكعب)، وفي ولاية الحمراء احتجز سد غول كمية (0.335 مليون متر مكعب)، وفي ولاية نزوى احتجز سد المعيدن كمية (0.278 مليون متر مكعب)، وسد تنوف كمية

(0.600 مليون متر مكعب)، وسد ثميد كمية (0.100 مليون متر مكعب)، وفي ولاية بهلاء احتجز سد أعلى سنت كمية (0.04 مليون متر مكعب)، واحتجز أعلى الرحبة كمية (0.05 مليون متر مكعب).

وفي محافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق احتجز سد الفرع كمية (0.181 مليون متر مكعب).

أما في محافظة شمال الباطنة بولاية صحار احتجز سد الجزي كمية (1.6 مليون متر مكعب)، وفي ولاية الخابورة احتجز سد الحواسنة وبني عمر كمية (2.13 مليون متر مكعب).

وعلى صعيد متصل استقبل سد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور لأول مرة من إنشائه مياه الأودية من خلال ما تعرضت له الولاية خلال اليومين الماضيين من أمطار غزيرة جراء المنخفض الجوي التي تعرضت له أجواء السلطنة خلال الأيام الماضية، حيث جرت على إثرها العديد من الأودية بالولاية بالإضافة الى الروافد التي تصب من المرتفعات القريبة التي تعزز كمية المياه بالسد وقد احتجز السد كمية تقدر بـ (12) مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين.

وقد قامت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة جنوب الشرقية متمثلة بدائرة شؤون موارد المياه بجهود حثيثة في مراقبة ومتابعة السد، حيث تم زيارته من قبل السيد الدكتور يحيى بن محفوظ البوسعيدي رئيس مكتب الوزير وعدد من المختصين.

من جهة أخرى قال مصدر بشرطة عمان السلطانية: إنّ طيران الشرطة نفذ خلال المنخفض الجوي الذي تتعرض له محافظات السلطنة حالياً 6 عمليات إنقاذ ونقل للحالات الطارئة، ففي يوم السبت الماضي تم إنقاذ ونقل أربعة اشخاص وذلك لحالاتهم الطارئة والمستدعية من قبل طيران الشرطة بوادي بني خالد إلى مستشفى ابراء المرجعي، أما يوم الأحد الماضي فتم إنقاذ 6 أشخاص بوادي سرور بولاية سمائل وإنقاذ لثلاثة أشخاص كانوا محتجزين بوادي العق وهم بصحة جيدة، كما تم نقل مواطن في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي إثر سقوطه من على جبل ونقله إلى مستشفى صور المرجعي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر: إن طيران الشرطة استخدم خلال عمليات الإنقاذ المناظير الليلية لأول مرة وتعرف بمنظومة الرؤية الليلية (NVG) والتي تسهل 75% من عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف والدوريات .. وغيرها من العمليات الليلية.

ونظراً لاستمرار تأثيرات المنخفض الجوي تنصح شرطة عمان السلطانية الجميع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم عبور الأودية والمنخفضات إلا بعد التأكد من منسوب المياه وقوة جريانها وكذلك الابتعاد عن الأماكن والمنحدرات التي تكون عرضة لجريان الأودية.

من جهة أخرى قام معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات صباح امس بزيارة الى محافظتي شمال وجنوب الشرقية يرافقه فيها سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل الوزارة للنقل.

وقد اطلع معاليه وسعادته وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة على حالة الطرق المتأثرة جراء الأمطار من خلال المعاينة المباشرة ووجه بضرورة إصلاح المتضرر منها واعادة تأهيلها الفوري حتى تعود الحركة المرورية كما كانت عليه.

ووقف معاليه على الأضرار التي لحقت بالشارع المؤدي إلى ولاية وادي بني خالد خاصة قرية (العقبة) ووجه بشأن إصلاحه،

كما التقى بعدد من المواطنين واستمع الى ملاحظاتهم حول الطرق المتأثرة.

وزار معاليه والمسؤولون بالوزارة والمتخصصون معابر الأودية على طريق الشرقية السريع في بعض المواقع للتأكد من كفاءتها وقدرتها على تحمل كميات الأمطار خلال الحالات الجوية المختلفة.

هذا وتشهد ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن انقطاعا لخدمة المياه نتيجة تأثر الانبوب المغذي للمياه والموصل من ولاية صور حتى قطاع جعلان بسبب جريان الاودية والسيول والتي شهدتها المنطقة وقد تأثر المواطنون بالمناطق الساحلية ومركز الولاية والقرى بجعلان بني بوعلي من هذا الانقطاع، وقد ناشد الاهالي الجهات المختصة إصلاح الانبوب لعودة المياه الى مجاريها.

كما كثفت المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة جهودها في إزالة كافة التأثيرات الناتجة عن هطول الأمطار جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له اجواء السلطنة، حيث كثفت بلدية عبري جهودها في فتح الطرق المتضررة لاسيما الطرق الرئيسية في الولاية، كما واصلت بلدية ضنك جهودها في فتح الطرق وازالة الاتربة من بطون الاودية وشفط التجمعات المائية.