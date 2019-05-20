السلطنة تشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية بجنيف

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الصحة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها (الثانية والسبعين) التي بدأت أمس في جنيف بسويسرا وتستمر حتى الثامن والعشرين من مايو الجاري. يترأس الوفد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وتناقش الاجتماعات تقارير اللجان الرئيسية والمسائل الاستراتيجية ذات الاولوية كتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التغطية الصحية الشاملة، التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية والاستجابة لها، شلل الاطفال، الصحة والبيئة وتغير المناخ، إتاحة الأدوية واللقاحات، متابعة اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة.

كذلك تناقش الاجتماعات عدداً من المسائل التقنية الصحية منها اطارالتأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات الانفلونزا والتوصل الى اللقاحات والفوائد الاخرى، آلية الدول الاعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، الموارد البشرية الصحية، تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، سلامة المرضى، استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري، المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لللامراض، الاستراتيجية العامة بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (2016 – 2030) الرعاية أثناء الطوارئ، آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية.

علاوة الى ذلك تناقش الاجتماعات عدداً من التقارير المرحلية التي تدور حول بعض المواضيع الصحية وعدداً من المواضيع الإدارية والمالية والتنظيمية الخاصة بعمل المنظمة، كما ستقام على هامش الاجتماعات العديد من الفعاليات والاجتماعات والجلسات الناقشية.