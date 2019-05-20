تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد وجريان الأودية والرياح النشطة على ولايات السلطنة

درجات الحرارة معتدلة وأجواء ماطرة تشهدها السلطنة

الإنذار الوطني يصدر تقريره الثالث عن الطقس ويحذر من غزارة الأمطار و عبور الأودية

متابعة ـ سهيل بن ناصر النهدي :

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري :

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي :

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي :

عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري

ضنك ـ من ناعمة الفارسية :

لليوم الثالث على التوالي تواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بالبرد والرياح الهابطة على معظم محافظات السلطنة نتيجة تأثير المنخفض الجوي المتمركز على شبه الجزيرة العربية الذي تتدفق سحبه الركامية لتلتقي مع التكونات المحلية التي تشهدها أجواء السلطنة في مثل هذا الوقت من السنة ،حيث تغذي الرطوبة القادمة من بحر العرب عوامل تكاثف السحب المصاحبة للمنخفض الأمر الذي نتج عنه تواصل هطول الأمطار الرعدية والتي من المتوقع أن تتواصل خلال اليومين القادمين .

و قال المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة في التقرير (رقم 3 ) والذي أصدره في الساعة الثالثة عصر امس عن الطقس خلال الفترة من 20 الى 22 مايو الجاري ان آخر التحاليل الجوية تشير الى استمرارية تأثر اجواء السلطنة بالمخنفض الجوي المتمركز على شبه الجزيرة العربية ،حيث من المتوقع ان يتواصل تأثير المنخفض الجوي خلال اليومين القادمين ويستمر الطقس غائما جزئيا الى غائم مع احتمال هطول امطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية احيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على معظم محافظات السلطنة ،حيث ستتركز غزارة الامطار على جبال الحجر والمناطق المجاورة وتتفاوت في غزارتها على بعض المناطق بين 30 الى 70 مليمترا .

وقد بدأ نشاط السحب الركامية الماطرة ظهر امس على ولاية مدحاء بمحافظة مسندم و سواحل محافظة شمال الباطنة و جبال محافظة جنوب الباطنة واجزاء من محافظة البريمي و محافظة الظاهره ومن ثم تفاعلت اجواء محافظة الداخلية بنشاط السحب الرعدية بهطول امطار غزيرة مصحوبة بتساقط كثيف لحبات البرد على ولاية منح مصحوبة برياح هابطة .

بعد ذلك امتد نشاط السحب لمحافظة مسقط حيث بدأت السحب بالدخول الى ولاية العامرات متأثرة بنشاط السحب الرعدية على محافظة شمال الشرقية ،كما شهدت ولايات السيب وبوشر ومسقط ومطرح أمطارا متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرد ورياح نشطة نتيجة لتراكم السحب الرعدية .

أجواء معتدلة

وشهدت معظم محافظات وولايات السلطنة امس تغيرا جذريا في الاجواء حيث تحول الطقس الى معتدل ومائل الى البرودة في معظم الاوقات وانخفضت درجات الحرارة الصغرى على معظم الولايات لاواخر الثلاثينيات حيث سجلت أعلى 6 درجات حرارة في الزمايم و هيماء و فهود وبدبد ووادي المعاول والرستاق وبلغت 39 درجة مئوية ، فيما سجلت اقل 6 درجات حرارة في سيق وبلغت 14 درجة مئوية و ينقل 19 درجة والحمراء 21 درجة مئوية و قيرون حيريتي 21 ودماء والطائيين 21 والسنينة 21 درجة مئوية .

حالة البحر

تشير التوقعات الى ان البحر سيكون متوسطا الى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح اقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر الى مترين ونصف ،حيث تدعو الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية ) الى متابعة النشرة الجوية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده .

الرؤية الأفقية

تنخفض الرؤية الافقية في مثل هذه الاجواء الماطرة حيث دعا المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة الى اخذ الحيطة والحذر عند تدني الرؤية الافقية والتي تتدنى بشكل اكبر عند هطول الامطار و هبوب الرياح الهابطة ،حيث يجب انتباه قائدي المركبات ووضع مسافات آمنة بين مركبة واخرى او تجنب قيادة المركبات في مثل هذه الضروف .

تحليل الخبراء

وحول سرعة نزول الاودية وجريانها بشكل كبير وسريع في هذه الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة منذ ايام والتي تزامن مع تأثيرها جريان معظم اودية السلطنة وبغزارة كبيرة قال خبير في الارصاد الجوية ان العواصف الرعدية الصيفية غالبا ما تكون شديدة التأثير لما بها من طاقة عالية تؤدي الى هطول مطري شديد الغزارة وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة حيث يحدث ذلك على مساحات محدودة قد لا تستوعب الكم الهائل والمفاجئ من الماء فتسيل الاودية وتأخذ مجراها .

وفي مثل هذه الحالات من الضروري اخذ الحيطة والحذر اثناء هطول الامطار و جريان الاودية تجنبا لانجراف المركبات في مثل هذه الحالات التي تسيل فيها الاودية بغزارة شديدة .

مسقط

وفي محافظة مسقط شهدت ولايات السيب وبوشر والعامرات ومسقط ومطرح هطول امطار متفاوتة الغزارة وهبوب رياح نشطة ، حيث بدأت الامطار منذ العصر واستمرت لساعات على بعض المناطق من ولايات محافظة مسقط .

الرستاق

وفي ولاية الرستاق تواصلت ولليوم الثالث على التوالي الامطار على قرى ولاية الرستاق جراء تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي حيث هطلت أمس على مختلف قرى الولاية أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برعد وبرق وتساقط حبات البرد ، وقد شملت الأمطار قرى مركز الولاية وقرى الشعبية والعراقي وحي السرح والدهاس وقرى وادي بني غافر وقرى وادي السحتن وقرى وادي بني عوف وبلد سيت وهاط أدت إلى جريان معظم الشعاب والمسيلات الجبلية وجريان وادي بني غافر ووادي بني عوف ووادي السحتن وقد توقفت حركة المرور على طريق الرستاق ـ عبري بسبب جريان وادي سداق.

منح

لليوم الثالث على التوالي استبشر أهالي ولاية منح بهطول أمطار على الولاية حيث شهدت أغلب القرى القريبة من مركز الولاية البلاد والفيقين ومعمد والمعرى وحي الجامع والمحيول وأبونخيلة والبياض هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة برياح نشطة وتساقط كثيف لحبات البرد .

بهلاء

تواصلت أمطار الخير والبركة على ربوع قرى ولاية بهلاء ومركز الولاية لليوم الثالث على التوالي متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يسود السلطنة حاليا واستبشر الاهالي خيرا بهطول الامطار التي تفاوتت بين الغزيرة والمتوسطة والغزيرة جدا المصحوبة بحبات البرد احيانا .

عبري

و شهدت ولاية عبري وقراها امس هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح وصواعق رعدية وقد جرت خلالها اودية وادي العين والهجر والبانة والوادي الكبير ومسكن ومجزي والمحيول وظاهر الفوارس ومقنيات واودية بلاد الشهوم والشعاب في مختلف قرى الولاية .

ضنك

وفي ولاية ضنك استبشر الاهالي بتأثيرات المنخفض الجوي وما صاحبه من هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مختلف قرى الولاية ، ففي المناطق الشمالية من ضنك جرت أودية الفتح والرحبة وقميراء التي شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد .