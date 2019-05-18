ختام المسابقة الثقافية بسلاح الجو السلطاني العماني للعام الحالي

اختتم سلاح الجو السلطاني العماني فعاليات المسابقة الثقافية لعام 2019م بين مختلف قواعد السلاح.

رعى الفعالية اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

بدأ حفل الختام ـ الذي أقيم بالمركز الثقافي بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية ـ بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقيت كلمة اللجنة المنظمة للمسابقة، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً اشتمل على فعاليات المسابقة، إضافة إلى تصفيات المسابقة الثقافية بين مختلف قواعد السلاح، ثم أقيمت المباراة النهائية لمسابقة الأسئلة العـامـة (سؤال وجواب) بين قاعدة المصنعة الجوية وقيادة سلاح الجو السلطاني العماني والتي انتهت بفوز قاعدة المصنعة الجوية، كما اشتمل الحفل تقديم أسئلة عامة للجمهور وإلقاء قصيدة شعرية.

وفي الختام تم تكريم المجيدين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بين أئمة مساجد قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني لهذا العام، وتسليم الدروع والجوائز على القواعد الحاصلة على المراكز المتقدمة في المسابقات، حيث حقق فريق قيادة سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول وحصل على درع المسابقة الثقافية لهذا العام على مستوى سلاح الجو السلطاني العماني.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط وجمع من ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو السلطاني العماني.

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