وزارة البيئة وتنمية نفط عُمان تجددان مذكرة التعاون بينهما في مجالات تطوير بيئة العمل

قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية وشركة تنمية نفط عمان مؤخراً بتوقيع تجديد مذكرة التعاون بينهما بديوان عام الوزارة.

وفي هذا الصدد قال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية: إن الوزارة تسعى إلى تطوير خدماتها بما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها وقيمها وبرامجها للتطوير المستمر، من خلال الاستمرار في تبني أفضل الممارسات لإدارة الجودة بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين، وتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مضيفًا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من تحقيق الأهداف المنشودة والرؤى المشتركة بين وزارة البيئة والشؤون المناخية وشركة تنمية نفط عمان، والذي ينعكس بدوره في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة لتوفير خدمات بجودة عالية للمتعاملين، كما يحقق استراتيجية الشركة البيئية ومسؤوليتها الاجتماعية نحو تعزيز التعاون المتبادل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونظرًا للنتائج الإيجابية التي تحققت بناءً على مذكرة التعاون المبرمة سابقاً بين الجهتين، قامت الوزارة بالتوقيع على تجديد مذكرة التعاون مع شركة تنمية نفط عمان، استمراراً لتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الطرفين بما يساهم في تطوير الخدمات، وتحسين بيئة العمل.

وقال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان: إن وزارة البيئة والشؤون المناخية هي من أوائل الجهات الحكومية التي أقمنا تعاوناً معها من قبل في مجال (ليين)، ويسرنا أن نجدد تعاوننا معهم ولا شك أن تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بفلسفة (ليين) يتوافق مع التزامنا بإيجاد قيمة خارج نطاق أنشطتنا المعتادة.

وسيتم من خلال مذكرة التعاون تقديم الدعم المطلوب للوزارة في سبيل تنمية خبراتها ومعارفها في مجال تطوير الإجراءات، ورسم السياسات التشغيلية، وستتمكن من خلالها في تنفيذ العديد من الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم حلقات عمل متخصصة تتمحور حول القضايا البيئية المختلفة، بغرض تعميم الفائدة وتبادل الخبرات، والمعارف، ووجهات النظر حول مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات البيئة، في ضوء التعاون المستمر بين الجانبين.