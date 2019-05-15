(صحية الشورى) تناقش تحضيراتها لاستضافة وزير الصحة

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس تحضيراتها لاستضافة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة للالتقاء بأعضاء اللجنة لمناقشته في عدد من موضوعات المنظومة الصحية بالسلطنة في القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019)م من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019)م برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة واقع القطاع الصحي وأبرز القضايا الصحية التي سيتم طرحها لمعالي وزير الصحة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حيالها.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المحاور التي سيتم مناقشتها مع معالي الوزير، مثل: إنجازات الوزارة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2015 ـ 2020)م والتحديات التي تواجهها ومدى تحقيق الأهداف والمشاريع من الخطة الخمسية، بالإضافة إلى جهود الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية في تحسين مستوى كافة خدماتها، وكذلك التطرق إلى الخدمات الصحية والعلاجية، واستراتيجيات الوزارة في تعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية.

كما تضمنت المحاور الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، ومدى مساهمته في رفد الميزانية العامة للدولة، وآلية الوزارة في متابعة ومراقبة المؤسسات الصحية والصيدلانية الخاصة.

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