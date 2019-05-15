استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وكوريا

تم أمس استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية كوريا وسبل تعزيزها.

ففي هذا الاطار استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس معالي المكرم أهن جيو باك رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الدفاع الوطني في البرلمان الكوري الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وسعادة السفير كيم تشانج كيو سفير جمهورية كوريا المعين لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف.

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