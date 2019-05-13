(أخلاقيات البيولوجيا) تناقش وثيقة ضوابط استخدام الحيوانات في التجارب والأبحاث العلمية

عقدت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بجامعة السلطان قابوس اجتماعها الثاني لعام 2019.

ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي عام السلطنة، نائب رئيس اللجنة.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع المتضمن اعتماد محضر الاجتماع السابق واطلع الأعضاء على الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعاتها السابقة والمستجدات في المواضيع المطروحة.

وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة الوثائق المعدة من قبل اللجنة، حيث تم الاتفاق على تحديث الوثائق السابقة وإعادة كتابتها بما يتناسب مع التطور العلمي الحديث وناقشت اللجنة كذلك وثيقة ضوابط استخدام الحيوانات في التجارب والأبحاث العلمية، حيث تم الاتفاق على أن ترسل هذه الوثيقة إلى الجهات المختصة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها من قبل اللجنة.

واستضافت اللجنة خبيرة في المادة الوراثية لمناقشة إقامة حلقة عمل عن المادة الوراثية لاستعراض وثيقة اللجنة الخاصة بالمادة الوراثية المزمع إنشاؤها.

كما استعرضت اللجنة مخرجات حلقة العمل التدريبية التي أقامتها بالتعاون مع اليونسكو وعرض تقييم الحلقة على اللجنة، حيث أشاد الأعضاء بمستوى الحلقة التدريبية من حيث الأداء والجودة.

كذلك استعرضت اللجنة استعداداتها لتنظيم الملتقى الفكري التاسع المزمع اقامته في أكتوبر 2019 ويحمل عنوان: أخلاقيات الأغذية المعدلة وراثيًا، إضافة إلى استعداداتها لإقامة المؤتمر الدولي الثاني.

وناقشت اللجنة كذلك طرق نشر الوعي في قضايا أخلاقيات البيولوجيا للمجتمع والتركيز على وسائل الاعلام المختلفة لتثقيف المجتمع في هذا المجال.