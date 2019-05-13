بدء أعمال رصف طريق (المنصور – الغيل) بطول 7 كيلومترات بالرستاق

بتكلفة خمسمائة ألف ريال عماني

والي الرستاق: الطريق يعد رافداً للتواصل الاجتماعي والحركة العمرانية والاقتصادية والسياحية

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

بدأت مؤخراً أعمال مشروع رصف طريق (المنصور/الغيل) بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بدعم من شركة التسنيم للمشاريع المحدودة بتكلفة إجمالية بلغت خمسمائة ألف ريال عماني.

(الخليج 365) تابعت سير العمل بالمشروع الذي يبلغ طوله (7) كيلومترات بداية من مدخل قرية المنصور الواقع جنوب طريق الباطنة السريع وحتى قرية الغيل بولاية الرستاق، ويتضمن المشروع معابر ايرلندية لتصريف مياه الأودية والشعاب، وحمايات خرسانية، وروعي في تنفيذه المواصفات الحديثة للطرق حيث سيتم تزويده بجميع وسائل السلامة المرورية كالدهانات واللوائح المرورية وتحديد العواكس الأرضية الجانبية إضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية مع عمل حمايات على جانبي الطريق.

وحول هذا المشروع يقول سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق: إن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود التي تبذلها ولاية الرستاق لاستقطاب عدد من مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتنفيذ بعض المشاريع التي تخدم أفراد المجتمع، ونتقدم بالشكر والتقدير لشركة التسنيم للمشاريع المحدودة على مبادرتها المتمثلة في تنفيذ مشروع رصف طريق (المنصور/ الغيل) بولاية الرستاق بطول (7) كيلومترات في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونأمل أن تتوالى مساهمات مؤسسات القطاع الخاص الأخرى في دعم وتمويل مشاريع خدمية أخرى بالولاية، مشيراً الى أن هذا الطريق يعتبر مشروعاً حيوياً سيساهم في تسهيل تنقل الأهالي بكل سهولة ويسر، كما أنه سيكون رافداً للتواصل الاجتماعي بين سكان تلك القرى التي يخدمها الطريق، إضافة إلى دوره الكبير في تنشيط الحركة العمرانية والاقتصادية والسياحية من حيث سهولة وصول السياح والزوار إلى حصن المنصور والأماكن السياحية بقرية الغيل.