(شباب عمان الثانية) تواصل (صواري المجد والسلام) إلى القارة الأوروبية

في إطار رحلتها الدولية للقارة الأوروبية (صواري المجد والسلام) تواصل سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) خط سيرها إلى القارة الأوروبية، فبعد انطلاقها من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية مرت (شباب عمان الثانية) بميناء صلالة، بعدها رست صواريها بميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، ثم شدت أشرعتها لتعبر قناة السويس بجمهورية مصر العربية لترسو شامخة في ميناء رودس بجمهورية اليونان كثاني ميناء تزوره السفينة ضمن مسار خط سير رحلة الذهاب إلى القارة الأوروبية.

وغادرت امس (شباب عمان الثانية) ميناء رودس متجهة ـ بحفظ الله ورعايته ـ إلى ميناء كالياري بجمهورية إيطاليا.

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