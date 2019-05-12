بحث التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في المجالات الدينية والتعليمية والتدريبية

تم أمس بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والازهر الشريف وسبل تعزيزها.

ففي هذا الاطار استقبل معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح أمس بديوان عام الوزارة معالي الأستاذ الدكتور صالح عباس صالح وكيل الازهر الشريف والاستاذ الدكتور نظير محمد محمد عياد الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والأستاذ الدكتور عباس عبداللاه عباس سليمان وكيل الأزهر السابق.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك الذي يعزز التعاون في المجالات الدينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الامين العام بمكتب الإفتاء ورئيس لجنة التعاون مع الأزهر وأعضاء لجنة التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأزهر الشريف.

يأتي هذا اللقاء في ضمن منظومة التعاون القائم بين وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والازهر الشريف.

تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الازهر الشريف في إطار اجتماع لجنة التعاون المشتركة السنوي.

كما اجتمعت اللجنة المشتركة اجتماعها السابع عشر بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأزهر الشريف.

ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة، فيما ترأس الجانب الأزهري معالي الأستاذ الدكتور صالح عباس صالح وكيل الأزهر، حيث تعتبر هذه اللجنة تتويجاً للتعاون بين المؤسسة الدينية في السلطنة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمؤسسة الدينية في جمهورية مصر العربية ممثلة في الأزهر الشريف الذي يعتبر أعلى مؤسسة دينية تمثل الرؤية الوسطية للقضايا المستجدة في العالم.

وناقشت اللجنة الجوانب العلمية والتعليمية والتدريبية التي تهم الجانبين.