ابن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور كيم تشانج كيو – سفير جمهورية كوريا المعين لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بديوان عام وزارة الخارجية امس لسعادة السفير الكوري وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

حضر المقابلة من الجانب العماني عدد من المسؤولين بالوزارة.

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