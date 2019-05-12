بحث التعاون في مجالات تطوير صناعات التقطير العطري بين السلطنة وإيران

في المحليات 13 مايو,2019 نسخة للطباعة

عقب ارتفاع عدد الحرفيين في الحرفة

بحثت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجالات التعاون فيما يتعلق بتطوير حرفة المقطرات العطرية.

حيث التقى سعادة عبدالوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية مع هومان فتحي مساعد وزير الزراعة الايراني وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً وفد من السلطنة للإطلاع على التجربة الايرانية في استخلاص العطور والزيوت النباتية.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الاقليمي بين الهيئة العامة للصناعات الحرفية ووزارة الزراعة الايرانية فيما يختص بتقنيات استخلاص المقطرات والزيوت من النباتات العطرية وتوظفيها بمختلف مجالات التصنيع الحرفي.

هذا وقد ارتفع عدد الحرفيين المسجلين لدى الهيئة العامة للصناعات الحرفية بحرفة تقطير العطريات والزيوت المستخلصة من النباتات المحلية خلال 2019م بواقع 156 حرفياً وحرفية موزعين على مختلف الأنماط المتنوعة لعمليات التقطير المستفادة من الورود واللبان، بالإضافة الى النباتات العطرية الاخرى المنتشرة في البيئة العُمانية كالياس والكيذا والعلعلان والزعتر.

وبالتوازي مع الجهود المبذولة من الهيئة العامة للصناعات الحرفية لضمان إستمرارية حرفة المقطرات العطرية نفذت الهيئة عدداً من المشاريع والمبادرات الرائدة للنهوض بالقطاع الحرفي ومواكبة تطوير الإنتاج الوطني للسلطنة من العطريات.

تجدر الاشارة الى أن معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية أصدرت قراراً رقم:(41 /2018) بشأن تشكيل فريق عمل يعنى بمتابعة تنفيذ كافة أعمال مشروع مركز تقطير النباتات العطريّة بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، ويختص الفريق بمتابعة الإجراءات الهندسية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع، وتوريد وشراء الآلات والمعدات اللازمة للمركز وتشغيلها واتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجير الأرض المملوكة للهيئة بالورد العماني، ومتابعة تنفيذ ذلك إضافة الى اقتراح الوظائف التي يحتاجها المركز لتشغيله، والإشراف على سير العمل.