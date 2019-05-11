مزرعة نـزوى تسارع الخطى لتكون إضافة واضحة لبقية مزارع مشروع زراعة المليون نخلة بمختلف المحافظات

تحتضن 20 ألف نخلة من الفرض والخلاص والفحول في قرية المعتمر بالولاية

متابعة – سالم بن عبدالله السالمي:

تتسارع الخطى من قبل إدارة مشروع مزرعة ولاية نـزوى بقرية المعتمر والتي تحتضن 20 ألف نخلة من أصناف الفرض والخلاص والفحول والذي ينفذه ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة ضمن الإحدى عشرة مزرعة موزعة على عدد من محافظات السلطنة لتكون إضافة كبيرة في مجال التمور ومختلف مشتقاته يسهم في الإقتصاد الوطني بالإضافة إلى المجمع الصناعي للتمور ومنتجاتها الثانوية الذي اختير ليكون مقره في مزرعة نـزوى كونها تتوسط مزارع المشروع الإحدى عشرة.

مشروع مزرعة نـزوى بجانب مزرعة سمائل التي تحتضن هي الأخرى عشرة آلاف نخلة يستخدم فيهما عملية الري بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً جانب تستخدم إدارة المشروع آخر ما وصلت له التقنية في سبيل تقنين استخدام المياه حسب حاجة النخلة، هذا المشروع أصبح واقعاً ملموساً مستخدماً أحدث التقنيات في الري والأعمال الزراعية والبستنية ليكون علامة فارقة في مجال زراعة النخيل في السلطنة بما يحمله من آمال وتطلعات كبيرة تتسامى لتعكس روئ القيادة الحكيمة لجلالته ـ أبقاه الله ـ في أن يعيد للنخلة اعتبارها وهيبتها وحضورها في خضم التطورات والمتغيرات الحياتية التي تعصف باهتمام الفرد والمجتمع إلى مشاغل وتوجهات أخرى.

ومن الجوانب المهمة التي تستخدم في المشروع التقنيات الحديثة إيمانًا بأهمية الاستفادة من هذه التقنيات للرقي بقطاع النخيل والتمور في السلطنة، كما سيكون لدور المختبر المركزي والذي سيساعد في مجال بحوث النخيل والتمور والابتكار التقني وتطوير الأبحاث القائمة على مشتقات النخيل فضلًا عن بناء مدخلات صناعية قائمة على اقتصاد المعرفة الذي يوظف المواد الخام بشكل صحيح ومضاعفة قيمتها.