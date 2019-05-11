تنفيذ الأعمال النهائية لرصف طريق الهجر ـ بلاد الشهوم بعبري

عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري:

قاربت وزارة النقل والإتصالات من إكمال العمل في مشروع رصف طريق الهجر ـ بلاد الشهوم بولاية عبري بمحافظة الظاهرة والذي تبلغ مسافته 24 كيلو مترات.

حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتهيئة عقبة شنيته الجبلية لمسافة كيلو متر واحد وهو الجزء المتبقي من مشروع الطريق، الذي يعتبر من الطرق الحيوية الهامة بولاية عبري لما يمثله من أهمية في إختصار المسافات بين قريتي بلاد الشهوم والهجر والقرى والبلدات المجاورة لهما، ولما يمثله الطريق كذلك من أهمية لتعزيز الجوانب السياحية والإقتصادية والإجتماعية، ويراعى في تنفيذ مشروع الطريق كافة متطلبات السلامة المرورية الآمنة على الطرقات، وكذلك وجود عبارات صندوقية وحواجز حديدية وخرسانية على أجزاء من الطريق لعبور الأودية وأعمال الحماية.

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