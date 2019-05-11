معظم الموظفين يفضلون الإفطار بين أهاليهم في المحافظات ويعودون بشكل يومي الى مسقط

طرقات مسقط تشهد ازدحاما شديدا في رمضان

ـ الخميس والأحد من كل أسبوع ذروة الإزدحام وتوقعات بزيادتها آخر أسبوع من رمضان

ـ تطبيق توقيت زمني واحد لكل المؤسسات الخاصة والعامة في رمضان ساهم في ذهاب وعودة الموظفين بوقت واحد

رصد ـ سهيل بن ناصر النهدي:

شهدت طرقات محافظة مسقط الرئيسية منها والفرعية منذ بداية شهر رمضان المبارك ازدحاماً شديداً خلال فترتي الذروة الصباحية وفترة الظهيرة مع توجه وعودة الموظفين من وإلى مسقط، حيث بلغت ذروة الازدحام في آخر يوم بالاسبوع (الخميس) وبداية الاسبوع (الاحد)، ففي الفترة الصباحية تشهد الطرقات ازدحاماً شديداً في الاتجاه القادم إلى الداخل لمحافظة مسقط، فيما شهدت الطرقات ازدحاماً شديداً في الاتجاه الخارج من مسقط باتجاه محافظات جنوب وشمال الباطنة وجنوب وشمال الشرقية والداخلية خلال فترة الظهيرة.

ومن بين أهم الطرق الرئيسية التي تشهد ازدحاماً شديداً شارع السلطان قابوس الذي شهد ازدحاماً بداية من دوار بيت البركة وصولاً الى جسر دوار برج الصحوة، حيث تتلاقى المركبات القادمة من السيب والقادمة من منطقة الموالح عن طريق برج الصحوة، حيث تشهد المسارات اكتضاضاً بالمركبات وصولاً الى جسر العذيبة وتواصلاً إلى دوار جسر القرم.

وفي طريق مسقط السريع يبدأ الازدحام في الفترة الصباحية بداية من منطقة المعبيلة بولاية السيب ثم تزداد بعد ذلك عند منطقة الرسيل، حيث تتلاقى المركبات القادمة من محافظتي جنوب وشمال الباطنة والسكان القادمين من المعبيلة والخوض والموالح مع القادمين عن طريق مسار الداخلية الجفنين ـ بدبد، حيث يلتقي الجميع في مسار الخط السريع باتجاه ولاية بوشر، الامر الذي يحدث ازدحاماً شديداً يستمر لساعات.

وفي فترة العودة بعد الظهيرة من العمل باتجاه الخروج من محافظة مسقط تشهد جميع الطرقات ازدحاماً شديداً يبدأ بداية من منطقة القرم ووصولاً الى المسار المؤدي الى الجفنين ـ بدبد والذي يستخدمه سكان محافظة الداخلية ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية، فيما يشهد الطريق المؤدي الى شمال وجنوب الباطنة مروراً بالخوض والمعبيلة كذلك ازدحاماً يصل الى آخر أطراف منطقة المعبيلة الجنوبية بعدها تخف حدة الازدحام وتسير المركبات بشكل طبيعي، فيما يشهد شارع السلطان قابوس ازدحاماً شديداً أيضاً بداية من منطقة الوطية ووصولاً الى جسر الخوض.

ويرجع زيادة الازدحام في رمضان عن بقية الأشهر في أوقات الذروة هو أن كثيراً من الأشخاص يفضلون التوجه الى ولاياتهم في مختلف المحافظات والإفطار بين أهلهم وذويهم وقضاء ليالي رمضان بين أهاليهم ثم العودة في الصباح إلى مقار عملهم في مسقط ،وهكذا بشكل يومي حيث تكون العودة في وقت واحد وهو الفترة الصباحية بحيث يبدأ الدوام في الساعه التاسعة صباحاً وينتهي في الثانية بعد الظهر لذلك فإن التوقيت الذي تتبعه كل المؤسسات الخاصة منها والعامة ساهم في قدوم ومغادرة الجميع في وقت واحد، لذلك فإن الازدحام الذي تشهده محافظة مسقط من المتوقع أن يزداد مع بداية ونهاية كل أسبوع وكذلك في الاسبوع الأخير من رمضان.

كما من المتوقع أن تشهد طرقات محافظة مسقط زيادة في الازدحام في آخر أسبوع من رمضان، حيث يستعد الجميع للعيد وتزداد الحركة المرورية مع زيادة خروج الناس من منازلهم في أوقات مختلفة خصوصاً في الفترة المسائية، حيث يتوجهون الى الاسواق ويكملون استعداداتهم للعيد قبيل توجههم الى ولاياتهم لقضاء إجازة العيد في ولاياتهم.