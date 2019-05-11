وفد مرشدات تعليمية الداخلية يختتم مشاركته في البرنامج الدولي للإخاء والتواصل بالكويت

متابعة ـ سيف الهطالي:

اختتم مؤخراً الوفد المشارك في البرنامج الثاني عشر للإخاء والتواصل زيارته الى دولة الكويت الشقيقة والذي نظمه قسم الكشافة والمرشدات بتعليمية محافظة الداخلية وبالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات بمشاركة عشرين قائدة إرشادية تمثل الفرق الكشفية والإرشادية بالمحافظة ومن المهتمين بالحركة الكشفية والإرشادية من مديرات المدارس الفاعلات بالمحافظة.

حيث يأتي البرنامج ضمن خطة القسم لتكريم المجيدات من القيادات الكشفية والإرشادية.

وقد عقد لقاء مع عضوات جمعية مرشدات الكويت للتعارف وتدارس وجهات النظر حول الحركة الكشفية والارشادية، كما تم إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة والزيارات العلمية والسياحية.

كما قدم الدكتور عبدالله زكريا محاضرة عن التدريب بالألعاب التربوية ومحاضرة أخرى تتحدث عن القيادة من تقديم فاطمة الفيلكاوي، كما زارت قائدات البرنامج الدولي الثاني عشر للاخاء والتواصل مدرسة الشرقية الثانوية للبنات هدفت الى تبادل الخبرات واجراء اللقاءات والتعارف بين القيادات الارشادية وزيارة ابرز معالم الكويت السياحية.

وفي ختام الزيارة نظمت جمعية مرشدات الكويت حفلاً ختامياً لتكريم المتعاونين والمديرات والقائدات وأولياء الأمور والفائزات بالمسابقات الارشادية لهذا العام واشهار لجنة الأمهات التي تتبع الجمعية وبحضور وفد مرشدات تعليمية الداخلية تحت عنوان: (لنحصد ثمارنا معا) وذلك بمسرح السلام بجمعية المرشدات الكويتية وقد شاركت القائدة فاطمة الشقصية بقصيدة شعرية اهداء للكويت نالت على اعجاب الجميع.

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