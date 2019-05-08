مجلس أمناء الكليات التطبيقية يخصص 100 مقعد للطلبة الدوليين

عقد بوزارة التعليم العالي الاجتماع الثالث لمجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية للعام الأكاديمي (2018/ 2019م).

ترأس الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي ورئيسة المجلس، بحضور أعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع متابعة توصيات الاجتماعات السابقة، كما تم اعتماد خطط متطلبات التخرج لبرنامج الهندسة بكلية العلوم التطبيقية بصحار بناء على سياسة مراجعة البرامج المعتمدة في كليات العلوم التطبيقية، حيث مرت المراجعة بعدة مراحل أولها إعداد دراسة ذاتية عن البرنامج، بعدها تم تطوير البرنامج بناء على المقترحات والنتائج والتوصيات المنبثقة من الدراسة الذاتية، بعد ذلك تم ارسال البرنامج والدراسة للمحكمين الخارجيين، وتم تحليل التغذية الراجعة من المحكمين، وأخيراً إعداد التقارير النهائية للمراجعة، كما ناقش المجلس سياسة مجلس الامناء والمجلس الأكاديمي واجراءاتهما، وكذلك ناقش المجلس مقترح خطة القبول لطلبة البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي بكليات العلوم التطبيقية للعام (2019 /2020م)، حيث تستقبل الكليات عدداً من الطلبة الدوليين سنوياً، وقرر المجلس خلال الاجتماع زيادة عدد المقاعد المخصصة للطلبة الدوليين في هذه الكليات ليصل إلى 100 مقعد موزعة على الكليات الست في برامجها المختلفة.

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