جامعة السلطان قابوس تحتفي بطلبتها من ذوي الإعاقة

نظمت جامعة السلطان قابوس مساء أمس الحفل السنوي لختام أنشطة وفعاليات قسم شؤون الطلبة ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلبة.

رعى الفعالية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، وذلك بفندق هولداي إن بولاية السيب.

وحضر الحفل مجموعة من الخريجين من ذوي الإعاقة، وتم فيه تكريم الطلبة المجيدين علمياً والمجيدين في النشاط الطلابي، إضافة إلى تكريم مجموعة من العاملين مع القسم من سائقي الحافلات ومرافقي الطلبة ومشرفي سكن الطلبة ذوي الإعاقة. ونظراً لتزامن الحفل مع شهر رمضان المبارك، فقد تم تنظيم إفطار جماعي بمشاركة الخريجين القدامى من ذوي الإعاقة وعدد من الداعمين لقسم شؤون الطلبة ذوي الإعاقة.

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