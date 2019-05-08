الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع برنامج تعاون مع جامعة السلطان قابوس

تم صباح أمس في مقر مدرسة الخدمات الطبية التوقيع على برنامج تعاون بين الخدمات الطبية للقوات المسلحة وجامعة السلطان قابوس.

يأتي ذلك ضمن خطط الارتقاء والتعاون العلمي والتدريبي والتبادل الأكاديمي بين قوات السلطان المسلحة والجامعة.

وقع برنامج التعاون من جانب الخدمات الطبية العميد طبيب علي بن ناصر المسكري قائد الخدمات الطبية، ومن جانب الجامعة الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع.

ويقضي برنامج التعاون المشترك بين الطرفين إلى تبادل الخبرات في مجال الإعتماد المؤسسي والأكاديمي والبحثي ومجال تقنيات التعليم الإلكتروني ومختبرات التطبيق العملي والمحاكاة، وكذلك التعاون في مجال عقد الحلقات التي تخدم سير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والإستفادة من المرافق التعليمية لدى الطرفين على مستوى التعليم النظري والتعليم السريري لتحقيق أفضل النتائج من مخرجات البرامج الأكاديمية في المؤسستين.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة وعدد من المسؤولين بجامعة السلطان قابوس.

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