اللجنة الوطنية للشباب تعرف الشباب بمؤسسات ومقدرات السلطنة ضمن مشروع اعرف بلدك

في المحليات 9 مايو,2019 نسخة للطباعة

نظمت اللجنة الوطنية للشباب مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك ضمن مشروع “اعرف بلدك” الذي يعمل على غرس الثقافة الوطنية وتأصيل الهوية العمانية لدى الشباب ، وتعزيز روح الانتماء ، من خلال تعريف الشباب العماني بآليات العمل في مؤسسات الدولة الرسمية : التشريعية والرقابية والاقتصادية والخدمية ، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص بأدوار هذه المؤسسات والمشروعات التي تقوم بها ، والترويج لهذه المؤسسات كما يتعرف الشباب من خلال المشروع أيضًا على عدد من المعالم السياحية ودورها في دفع عجلة التنمية المستدامة في السلطنة.

ويستهدف مشروع “اعرف بلدك” الذي يندرج تحت برنامج اللجنة المستدام “المواطنة والانتماء” الشباب العماني ضمن الفئة العمرية (18 – 29) سنة كما تمّ اختيار 24 شابًا وشابّة منهم بعد أن طرحت استمارة المشاركة في المشروع في موقع اللجنة الإلكتروني nyc.om المنشورة في حسابات اللجنة على شبكات التواصل الاجتماعي. وجاءت فكرة هذا المشروع بهدف توضيح أدوار هذه المؤسسات وآلية عملها من خلال تسليط الضوء عليها كنماذج ، وبيان أهميتها في دولة المؤسسات والعائد المتوقع منها، وإبراز الجهود الحثيثة الرامية لتنويع مصادر الدخل المحلي ومشاركة المواطنين بوضع التشريعات والقوانين ، وتوثيق العلاقة بين اللجنة الوطنية للشباب والشباب أنفسهم وبين اللجنة ومؤسسات الدولة الرسمية.

كما نفذت اللجنة هذه الزيارات خلال الأسبوع الماضي وفق جدول ضمّ ثماني مؤسسات حكومية وخاصّة ونفذت الزيارات بالتعاون معها وهي : جهاز الرقابة الماليّة والإداريّة للدولة ومجلس الدولة ومجلس الشورى والمتحف الوطني والشركة العمانية للوجستيات (أسياد) ومطار مسقط الدولي ودار الأوبرا السلطانية لتختتم الزيارات بزيارة مقرّ اللجنة الوطنية للشباب.

هذا وقد أثنى الشباب المشاركون على الزيارات حيث أكد محمود بن مبارك بن أحمد البوسعيدي أحد المشاركين في هذا المشروع أنّه تعرف على “دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة العامّ في السلطنة في كشف الاختلاسات ومشكلات أخرى لتحويلها إلى الادعاء العام وتشاركه الرأي وديان بنت خميس بن سالم الكحالية التي تعرفت على دور مجلس الشورى في إيصال قضايا المواطنين ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة” فيمن خلال الزيارات تغيرت بعض الأفكار المغلوطة حول بعض المؤسسات .

أما غدير بنت ناصر النصيرية فقالت : إن لمجلس عمان بجناحيه مجلس الدولة ومجلس الشورى دور فعال في بناء عمان ونهضتها من خلال الاعتصام بالرأي والمشاورة في اتخاذ القرارات التي تبني عمان وهذه الزيارات ساهمت في زرع الوعي في كعمانية بالمهام الإستراتيجية المقدمة فيما يقول سهيل بن بدر الرواس : تعرفت على أن أسياد تشرف وتتابع مجموعة من الشركات التي تعمل على نقل وشحن البضائع والتفريغ، حيث لم أكن على علم بأن “مواصلات” و “بريد عمان” و “المنطقة الحرة بصلالة” والعديد من الشركات اللوجستية الأخرى تتبع أسياد التي تشرف عليها إشرافًا مباشرًا.

أما الغالية بنت ناصر الربخية وهي طالبة بجامعة السلطان قابوس فتقول عن زيارتها لمطار مسقط الدولي أنها تعرفت على المرافق المختلفة للمطار وخطوط إنهاء إجراءات السفر كما تعرفت على المشكلات التي يرصدها المطار كما يؤكد عيسى بن ناصر بن محمد الشامسي أن زيارته لدار الأوبرا السلطانية عرفني على أهمية الدار في احتضان الكثير من الفنون ومقتنيات خاصة لصاحب الجلالة .

كما يؤكد حمود بن سيف بن عبدالله المحاربي أن المتحف الوطني يعمل على إبراز التراث العُماني الأصيل للزوار، والتعرف على ثقافة وعادات أجدادنا القدامى فضلاً عن معرفة مراحل التطور للسلطنة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.