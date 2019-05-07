الحرارة في بداية الأربعينات شمالا و 80% نسبة الرطوبة بصلالة وعودة الأمطار المتفرقة على جبال الحجر...

جبل شمس يسجل 13 درجة مئوية ليلا

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

مع أول أيام شهر رمضان المبارك شهدت السلطنة أمس درجات حرارة مرتفعة لامست الـ 42 درجة مئوية مع عودة التكونات المحلية على سلسلتي جبال الحجر واحتمالية هطول أمطار متفرقة على تلك الأجزاء والمناطق المجاورة لها ،فيما بدأت نسبة الرطوبة النسبية بالارتفاع جنوبا بمحافظة ظفار وبلغت 80 % في مدينة صلالة أما في مرتفعات جبل شمس فكانت الأجواء باردة وسجلت درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية فقط

ويستبشر الأهالي في شمال السلطنة بشكل عام بهبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة حيث تساهم هذه الرياح في نضج رطب النخيل وجني الرطب ،حيث تساهم الرياح في سرعة بدء القيظ مع ارتفاع درجات الحرارة ، إلا أنهم لا يرغبون كثيرا بالرطوبة كونها تؤخر جني محصول الرطب وأيضا تؤدي في بعض الأحيان إلى تلف المحصول خصوصا مع بداية فترة القيظ ،حيث يتعرض الرطب إلى التعفن وفي كثير من الأحيان يتأخر محصول الرطب في الاكتمال .

وقالت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني الأرصاد الجوية : إن الطقس سيكون صحوا بشكل عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمالية تكون السحب المحلية على جبال الحجر بعد الظهيرة وهطول أمطار متفرفة حيث تستمر هذه التوقعات لعدة أيام .

هذا وقد سجل موقع الأرصاد الجوية أعلى درجات حرارة ليوم أمس في كل من فهود وأدم وصور حيث بلغت 42 درجة مئوية ،وبلغت في العامرات وعبري والسويق والرستاق والمضيبي وهيماء ومرمول 41 درجة مئوية .

فيما تم تسجيل أدنى درجة حرارة في جبل شمس فبلغت 13 درجة مئوية وسجلت درجة الحرارة في سيق 18 درجة مئوية وفي قيرون حيريتي وجبل سمحان وجبل القمر 21 درجة مئوية ،وبلغت في ميناء صلالة 23 درجة مئوية كما بينت النشرة الجوية أن نسبة الرطوبة النسبية مرتفعة في صلالة حيث تراوحت بين 40% و 80% فيما كانت الرطوبة متوسطة في مسقط وتراوحت بين 20% و 55% .

اما حالة البحر فان الموج هادئ على معظم سواحل السلطنة .