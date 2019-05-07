الصناعات الحرفية تنفذ مشروعا لإحياء حرفة صناعة السعفيات بمحضة

في المحليات 8 مايو,2019 نسخة للطباعة

يُدار بكفاءات وطنية عمانية

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية حالياً مشروع لتدريب ثمانية عشر حرفيا وحرفية من الكوادر والطاقات الوطنية الشابة في مجال حرفة صناعة السعفيات وذلك بمركز تدريب وإنتاج السعف بولاية محضة بمحافظة البريمي ويأتي تنفيذ مشروع البرنامج التدريبي في إطار حرص الهيئة على تنمية القطاع الحرفي ورفده بأيد وطنية من الشباب بالإضافة إلى التوجه نحو الحفاظ على استمرارية حرفة صناعة السعفيات الوطنية بمختلف أنواعها مع السعي نحو تطوير المنتجات السعفية وفق الضوابط والمواصفات العمانية المتعارف عليها ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة البريمي من أجل استقطاب الحرفيين من الجيل الشاب لتعلم معارف ومهارات حرفة صناعة السعف بهدف تنمية حرفة السعفيات محلياً وتدريب الحرفيين على التعامل مع المعدات والآلات المطورة لمهنة صانع السعف مع الحرص على تطوير وابتكار منتجات حرفية تحمل الهوية الوطنية.

ويسهم البرنامج في نقل وإكساب أساسيات حرفة صناعة السعفيات إلى الأجيال الشابة من خلال التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة العمل الحر والابتكار والتطوير الحرفي كما يعزز البرنامج من إتاحة فرص تأسيس المشاريع الحرفية المنتجة والتي ترفع من مؤشرات مساهمة القطاع الحرفي العماني في الناتج المحلي بالإضافة إلى أهمية البرنامج التدريبي في إيجاد نوع من التكامل والتجانس الحرفي بين مختلف الحرف عن طريق توليف حرفة السعفيات مع خامات حرفية أخرى كالنسيج والفضة والفخار بالإضافة إلى بعض الحرف المتطورة الأخرى .

وقد جهزت الهيئة مركزا حرفيا تدريبيا متكاملا بولاية محضة بمحافظة البريمي يشرف على استمرارية حرفة السعفيات ويعد المركز منشأة متعددة الاستخدامات يقدم خدمات تأهيلية وإنتاجية بكفاءة عالية ويتيح المركز للمتدربين إمكانية التعامل مع أجهزة ومعدات متطورة وفق معايير للوقاية المهنية المتبعة في بيئات العمل الحرفية وقد قامت الهيئة بتدشين مركز تدريب وإنتاج السعف بمحضة ليتناسب مع متطلبات تنفيذ البرنامج التدريبي والإنتاجي لمختلف الصناعات السعفية من خلال تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات والآلات الحديثة المتخصصة في تطوير السعف كما حرصت الهيئة على تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواصل مسيرة الإنتاج الحرفية بروح حديثة بالإضافة إلى تعزيز إقبال الشباب للالتحاق بمختلف برامج التدريب والإنتاج الحرفية وحماية الحرف العُمانية برعاية ودعم مؤسسي متكامل.

يترافق مع تهيئة مركز تدريب وإنتاج السعف بولاية محضة بمحافظة البريمي البدء في تنفيذ مشروع تدريبي خاص بإنتاج السعف يستمر لمدة سنتين يتضمن تقديم مجموعة من الدروس والتطبيقات النظرية والعملية التي تؤهل الحرفيين بمجموعة من المهارات اللازمة لعمليات إنتاج وتصميم المنتجات السعفية المتنوعة من خلال التعريف بالصناعات السعفية ذات الطابع المحلي ومدى ارتباطها الاقتصادي والاجتماعي كما يتضمن البرنامج الاطلاع على أسس التدريب على صناعة السعف مع التعرف على الأدوات والمعدات المستخدمة في الصناعات السعف.

من جهة أخرى سيتعرف المتدربون على مبادئ إدارة المشاريع الحرفية وكيفية العمل على تخطيط وتطوير المبادرات الإبداعية إضافة إلى الاطلاع على الاتجاهات الترويجية والتسويقية الحديثة بهدف تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الحرفية وزيادة الدافعية الشرائية لمختلف المنتجات الحرفية كما سيتضمن المشروع التدريبي عددا من المحاور المعرفية إضافة إلى اكتساب مهارات متنوعة في الترويج والتسويق الحرفي.

ويشتمل مركز تدريب وإنتاج السعف بمحضة على عدد من الوحدات والورش الفنية والتدريبية الخاصة بإنتاج السعفيات حيث يتكون المركز من قاعات للتدريب النظري وقاعات للتدريب العملي ، كما تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والإمكانيات العلمية الخاصة بعمليات إنتاج السعف ، ويتضمن المركز على عدد من الوحدات الإدارية والخدمية كما تم تخصيص مواقع للتصميم والتشكيل والذي يتم وفق طرق وأساليب متخصصة بالاستعانة بمعدات وأدوات خاصة بالصناعات السعفية وقد اتخذت الهيئة عدداً من المقاييس والبرامج المتبعة في تصميم وتأهيل المراكز التدريبية والإنتاجية للصناعات الحرفية من خلال الاستفادة من الخبرات والمشاريع المنفذة.

وتسعى الهيئة العامة للصناعات الحرفية من خلال إنشاء مركز التدريب والإنتاج الحرفي لتعزيز القدرات الحرفية في مختلف مجالات الصناعات الحرفية من خلال الاستفادة من منتجات البيئة المحلية بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات الحرفية كما تحرص الهيئة على تعزيز ثقافة العمل الحرفي ورفع مستوى دخل الحرفي العماني من خلال زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصناعات الحرفية العمانية .