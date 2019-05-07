(الرؤية المستقبلية عمان 2040م) تهدف لتحقيق مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فية ثقافة (الصحة مسؤولية...

تضع الصحة من ضمن أولوياتها الاساسية

- تحقيق نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة - وجود كوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي – خدمات طبية وتقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها كتب ـ محمد السعيدي:

تضع الرؤية المستقبلية عمان 2040 عدداً من الأهداف والاولويات الاساسية حول مختلف المجالات في السلطنة ومن ضمن هذه الاولويات (الصحة) من خلال التوجه الاستراتيجي لهذه الاولوية والتى تهدف لتحقيق مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فية ثقافة (الصحة مسؤولية الجميع) ومصانة من الاخطار ومهددات الصحة لتحقيق نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة ومصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي ووجود كوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي وأنظمة وخدمات طبية وتقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.

إنّ التوجة الاستراتيجي لنظام صحي رائد بمعايير عالمية يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني يتم التوسع في منظومة توفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة في مختلف مناطق السلطنة والتوسع في التخصصات الطبية وزيادة الكليات والمعاهد الصحية المتخصصة بهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في مختلف تخصصات الطب والرعاية الصحية مع تبني أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال الاعتمادية سواء كان على مستوى الخدمات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية والمختبرات أو على مستوى الكوادر البشرية العاملة في المجال الصحي.

كما تتشكل ثقافات جديدة وضرورية لصياغة العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الرعية الصحية ويزداد الوعي المجتمعي بمفهوم الصحة مسؤولية الجميع وتقوم أدوات التقنية بدور أساسي في الرعاية والوقاية الصحية وفي التواصل ونشر الوعي والمعرفة والتثقيف الصحي كما يتم تجاوز المسافات والبعد الجغرافي لتقديم أفضل الخدمات الصحية بمعاييرها العالمية لأبناء السلطنة والقاطنين فيها في مختلف محافظاتها وولاياتها.

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