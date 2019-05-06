مجلس البحث العلمي يعرف طلاب الجامعات والكليات بمشاريعه ومبادراته

استقبل مجلس البحث العلمي بمقره بمجمع الابتكار مسقط وفدا طلابيا من كلية الشرق الأوسط واطلع الطلبة خلال الزيارة على دور مجلس البحث العلمي في دعم البحوث عبر تمويل المشاريع البحثية وفق منظومة من البرامج الداعمة كبرنامج المنح البحثية الاستراتيجية وبرنامج دعم المنح البحثية وبرامج دعم بحوث الطلاب والخريجين وقد تم التركيز على برنامج بحوث الطلاب والذي مول 420 مشروعا بحثيا طلابيا منذ نشأته عام 2013 ويتيح البرنامج للطلبة الذين على مقاعد الدراسة وقبل التخرج بعام تقديم مقترح بحثي يتكون من 2-7 طلاب للحصول على تمويل مالي يصل إلى مبلغ (1500) ريال عماني كما تتيح المشاركة في هذا البرنامج التنافس ضمن أفضل ستة مشاريع بحثية طلابية في جائزة بحوث الطلاب التي تقام سنويا كما يمكن للمشاريع الممولة المشاركة في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب .

من ناحية أخرى تم تعريف طلبة الكلية ببرنامج تحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومجالات الدعم والفرص المتاحة للاستفادة من البرنامج والذي لا يزال باب التسجيل في دورته الثالثة مفتوحا حتى 17 من مايو 2019 كما تعرّف الطلبة على مكونات مجمع الابتكار مسقط والذي يعتبر أحد أهم مشاريع مجلس البحث العلمي والتي تسعى لتوفير بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين في المجالات الأربعة التي يركز عليها المجمع وهي : المياه والبيئة، والطاقة المتجددة، والغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية وذلك عبر مجموعة من الخدمات كحاضنات الأعمال ومركز النمذجة لتحويل الأفكار إلى منتجات ، والمراكز البحثية المتخصصة مما يشكل منطقة جذب للباحثين والمبتكرين من داخل وخارج السلطنة

فيما تعرّف الطلبة على جهود مجلس البحث العلمي في مجال الابتكار عبر الاستراتيجية الوطنية للابتكار وعدد من المبادرات كجائزة الغرفة للابتكار ومسابقة مختبر الجدران المتساقطة.